LEGO ra mắt "gạch thông minh", gọi nó là "bước tiến đột phá nhất trong 50 năm"

06-01-2026 - 21:48 PM | Tài chính quốc tế

LEGO giới thiệu Smart Brick tại CES 2026, tích hợp máy tính và nhiều cảm biến vào viên gạch 2x4 quen thuộc. Sản phẩm sẽ thương mại hóa từ tháng 03/2026, mở đầu với các bộ LEGO Star Wars.

Smart Brick là gì và hoạt động ra sao?

Theo công bố từ The Lego Group, Smart Brick là viên gạch LEGO đầu tiên tích hợp trọn vẹn một máy tính thu nhỏ bên trong hình dạng 2x4 truyền thống. Viên gạch này có khả năng nhận diện các thẻ thông minh dùng NFC, được gắn trong các miếng LEGO mới và cả minifigure, đồng thời giao tiếp với các Smart Brick khác để tạo ra tương tác trong quá trình chơi.

Smart Brick được sạc không dây thông qua đế sạc riêng, có thể sạc nhiều viên cùng lúc. LEGO cho biết pin của sản phẩm vẫn đảm bảo hoạt động sau thời gian dài không sử dụng, hướng tới độ bền lâu dài thay vì trải nghiệm ngắn hạn.

Hệ thống cảm biến và khả năng kết nối

Smart Brick được trang bị đèn, loa, cảm biến ánh sáng và cảm biến quán tính để nhận biết chuyển động, độ nghiêng và thao tác cử chỉ. Các viên gạch có thể kết nối với nhau thông qua mạng Bluetooth dạng mesh, giúp “nhận biết” vị trí và trạng thái của nhau trong mô hình lắp ráp.

Bên trong Smart Brick là một chip xử lý dạng ASIC tùy biến, có kích thước nhỏ hơn một stud LEGO, cho phép cập nhật firmware thông qua ứng dụng trên smartphone. Ngoài ra, viên gạch còn có micro, nhưng LEGO khẳng định micro này chỉ dùng như một nút cảm biến âm thanh, không ghi hay lưu trữ dữ liệu.

Đáng chú ý, Smart Brick không tích hợp camera và không sử dụng AI, do đó không tương thích với các miếng LEGO Mario vốn dựa trên nhận diện hình ảnh.

Các bộ LEGO Star Wars đầu tiên dùng Smart Brick

Những bộ LEGO đầu tiên sử dụng Smart Brick sẽ được bán từ ngày 01/03/2026, tất cả đều thuộc dòng Star Wars.

Bộ Darth Vader’s TIE Fighter gồm 473 mảnh, có 1 Smart Brick, 1 thẻ thông minh và 1 minifigure, giá 70 USD, tương đương khoảng 1.85 triệu đồng. Bộ Luke’s Red Five X-Wing gồm 584 mảnh, đi kèm 1 Smart Brick, 5 thẻ thông minh và 2 minifigure, giá 100 USD, tương đương khoảng 2.64 triệu đồng. Bộ Darth Vader’s Throne Room Duel & A-Wing lớn nhất với 962 mảnh, có 2 Smart Brick, 3 minifigure và 5 thẻ thông minh, giá 160 USD, tương đương khoảng 4.22 triệu đồng.

Do tích hợp phần cứng thông minh, kích thước các mô hình này nhỏ hơn dòng LEGO Star Wars minifigure scale truyền thống, đồng thời chi phí cũng cao hơn.

LEGO xem đây là bước tiến mang tính nền tảng

LEGO gọi Smart Brick là “sự tiến hóa quan trọng nhất của hệ thống LEGO System-in-Play kể từ khi minifigure ra đời năm 1978”. Trước đó, hãng từng thử nghiệm âm thầm công nghệ này trong một bộ LEGO City vào năm 2024.

Dù hiện mới áp dụng cho Star Wars, LEGO cho biết nền tảng Smart Play sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua các bản cập nhật và dòng sản phẩm mới trong tương lai.

Theo Phạm Hoàng

