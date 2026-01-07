Mỹ muốn tịch thu 60 tỷ đô la dự trữ tiền điện tử của Venezuela

Không phải ngẫu nhiên mà vào tháng 2 năm 2025, các nhà phân tích tại Standard Chartered PLC - một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Anh (thành lập năm 1853) có trụ sở tại London, đã dự đoán rằng Bitcoin (BTC, hay ₿) sẽ được bán với giá đáng kinh ngạc là 500.000 đô la mỗi đồng vào năm 2028.

Các chuyên gia đã biện minh cho dự báo của họ bằng cách lập luận rằng "môi trường pháp lý thuận lợi" được tạo ra bởi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ "cải thiện khả năng tiếp cận tài sản và hỗ trợ nhu cầu".

Và chỉ 11 tháng sau, vào tháng 1 năm 2026, điều gì có thể thúc đẩy sự tăng vọt giá Bitcoin như vậy đã trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra sau vụ bắt cóc nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia Flores, Mỹ muốn tịch thu dự trữ tiền điện tử của Venezuela.

Vụ việc liên quan đến một kho tiền khổng lồ được giấu kín, chứa tới 600.000 bitcoin (trị giá khoảng 60 tỷ đô la) thu được từ việc bán dầu, vàng và USD nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ. Thông tin này được kênh truyền hình kinh doanh CNBC của Mỹ đăng tải.

Kho dự trữ tiền số khổng lồ của Venezuela sẽ sớm bị Mỹ tịch thu hoặc phong tỏa?

Bản báo cáo cho biết nếu những tài sản này bị đóng băng, khoảng 3% nguồn cung bitcoin đang lưu hành sẽ bị rút khỏi thị trường trong vài năm. Điều này có thể khiến giá đồng tiền số tăng vọt do tình trạng thiếu hụt.

Đáng chú ý là vào ngày 2 tháng 1 năm 2026, Mỹ đã ghi nhận một lượng lớn vốn đổ vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay – khi các nhà đầu tư đã giải ngân gần 470 triệu đô la, đánh dấu mức cao nhất trong hai tháng.

Sau các sự kiện ở Caracas vào ngày 3 tháng 1, bitcoin đã tăng vọt và vượt qua mốc 94.000 đô la mỗi đồng. Đến cuối tháng 1, bitcoin dự kiến ​​sẽ vượt qua mốc 100.000 đô la mỗi đồng.