Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ muốn tịch thu 60 tỷ đô la dự trữ tiền điện tử của Venezuela

07-01-2026 - 21:07 PM | Tài chính quốc tế

Không chỉ tài sản hữu hình mà tài sản số của Venezuela cũng đang đứng trước nguy cơ bị Mỹ chiếm đoạt.

Mỹ muốn tịch thu 60 tỷ đô la dự trữ tiền điện tử của Venezuela- Ảnh 1.


Không phải ngẫu nhiên mà vào tháng 2 năm 2025, các nhà phân tích tại Standard Chartered PLC - một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Anh (thành lập năm 1853) có trụ sở tại London, đã dự đoán rằng Bitcoin (BTC, hay ₿) sẽ được bán với giá đáng kinh ngạc là 500.000 đô la mỗi đồng vào năm 2028.

Các chuyên gia đã biện minh cho dự báo của họ bằng cách lập luận rằng "môi trường pháp lý thuận lợi" được tạo ra bởi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ "cải thiện khả năng tiếp cận tài sản và hỗ trợ nhu cầu".

Và chỉ 11 tháng sau, vào tháng 1 năm 2026, điều gì có thể thúc đẩy sự tăng vọt giá Bitcoin như vậy đã trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra sau vụ bắt cóc nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia Flores, Mỹ muốn tịch thu dự trữ tiền điện tử của Venezuela.

Vụ việc liên quan đến một kho tiền khổng lồ được giấu kín, chứa tới 600.000 bitcoin (trị giá khoảng 60 tỷ đô la) thu được từ việc bán dầu, vàng và USD nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ. Thông tin này được kênh truyền hình kinh doanh CNBC của Mỹ đăng tải.

Mỹ muốn tịch thu 60 tỷ đô la dự trữ tiền điện tử của Venezuela- Ảnh 2.

Kho dự trữ tiền số khổng lồ của Venezuela sẽ sớm bị Mỹ tịch thu hoặc phong tỏa?

Bản báo cáo cho biết nếu những tài sản này bị đóng băng, khoảng 3% nguồn cung bitcoin đang lưu hành sẽ bị rút khỏi thị trường trong vài năm. Điều này có thể khiến giá đồng tiền số tăng vọt do tình trạng thiếu hụt.

Đáng chú ý là vào ngày 2 tháng 1 năm 2026, Mỹ đã ghi nhận một lượng lớn vốn đổ vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay – khi các nhà đầu tư đã giải ngân gần 470 triệu đô la, đánh dấu mức cao nhất trong hai tháng.

Sau các sự kiện ở Caracas vào ngày 3 tháng 1, bitcoin đã tăng vọt và vượt qua mốc 94.000 đô la mỗi đồng. Đến cuối tháng 1, bitcoin dự kiến ​​sẽ vượt qua mốc 100.000 đô la mỗi đồng.

Theo Reporter

Theo Sao Đỏ

giaoducthoidai.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành nông nghiệp, tạo ra giống có thể nhân đôi sản lượng lúa toàn cầu, tiết kiệm đến 99% chi phí tạo giống

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành nông nghiệp, tạo ra giống có thể nhân đôi sản lượng lúa toàn cầu, tiết kiệm đến 99% chi phí tạo giống Nổi bật

Nga cảnh báo

Nga cảnh báo Nổi bật

Căn cứ điện hạt nhân lớn nhất hành tinh vừa đạt mốc lịch sử

Căn cứ điện hạt nhân lớn nhất hành tinh vừa đạt mốc lịch sử

20:39 , 07/01/2026
4 kịch bản Mỹ kiểm soát Greenland

4 kịch bản Mỹ kiểm soát Greenland

20:05 , 07/01/2026
Tàu mạnh nhất của Tuần duyên Mỹ muốn bắt giữ tàu chở dầu Bella 1 mang cờ Nga

Tàu mạnh nhất của Tuần duyên Mỹ muốn bắt giữ tàu chở dầu Bella 1 mang cờ Nga

19:32 , 07/01/2026
Mỹ truy đuổi tàu dầu gần Venezuela, Nga "điều tàu ngầm hộ tống"

Mỹ truy đuổi tàu dầu gần Venezuela, Nga "điều tàu ngầm hộ tống"

19:23 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên