Trung Quốc áp giải Chen Zhi, phanh phui "trang trại điện thoại" đáng sợ của Prince Group

Theo thông tin chính thức từ Bộ Công an Trung Quốc và các cơ quan thông tấn lớn như Tân Hoa Xã ngày 8-1, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Campuchia, Bộ Công an Trung Quốc đã cử một tổ công tác áp giải thành công Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, từ Phnom Penh (Campuchia) về Trung Quốc.

Chen Zhi bị cáo buộc cầm đầu tập đoàn tội phạm đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia đặc biệt lớn Việc dẫn độ Chen Zhi là một phần của "chuyên án số 1". Đây được đánh giá là thành quả quan trọng trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia.

Đoạn video được công bố cho thấy Chen Zhi bị các cảnh sát đặc nhiệm áp giải bước xuống từ máy bay trong tình trạng bị còng tay và cúi đầu khá thấp.

Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, bị áp giải từ Campuchia về Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Theo tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an Trung Quốc, qua điều tra, tập đoàn tội phạm do Chen Zhi cầm đầu bị nghi ngờ thực hiện nhiều hành vi phạm tội như mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh phi pháp, che giấu và xóa dấu vết nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có.

Hiện tại, Chen Zhi đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật Trung Quốc và các vụ án liên quan đang được điều tra mở rộng.

Đại diện Bộ Công an Trung Quốc cho biết sẽ sớm công bố lệnh truy nã công khai đối với đợt thành viên cốt cán đầu tiên của "tập đoàn tội phạm" của Chen Zhi, quyết tâm bắt giữ tất cả các đối tượng đang lẩn trốn để quy án.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Chen Zhi từ Campuchia về Trung Quốc. Video: CCTV

Phát biểu về sự kiện này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, khẳng định đây là minh chứng cho quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Bà Mao Ninh khẳng định việc đấu tranh chống lại nạn cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và các tội phạm liên quan không chỉ là nhiệm vụ riêng lẻ mà là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, bao gồm cả Campuchia, để bảo vệ an toàn về tính mạng và tài sản của người dân... cũng như hợp tác giữa các nước trong khu vực" - bà Mao Ninh phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 8-1.

"Trang trại điện thoại" của Prince Group. Ảnh: nbd.com.cn