Mỹ bắt tàu treo cờ Nga ngay trước mũi tàu ngầm Nga: Moscow phản ứng ra sao?

Mỹ bắt tàu chở dầu treo cờ Nga

Theo Reuters, sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong một cuộc đột kích quân sự tại Caracas hôm thứ Bảy, ngày 3/1, Mỹ đã tiến hành phong tỏa các tàu thuyền bị trừng phạt đi đến và đi từ quốc gia Nam Mỹ này – một thành viên của OPEC. Nhà Trắng cũng cho biết Washington có kế hoạch dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Venezuela do Tổng thống Donald Trump áp đặt vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần trên khắp Đại Tây Dương đã kết thúc vào sáng thứ Tư, khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cùng lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ, mang theo lệnh bắt giữ của tòa án, đã bắt giữ một tàu chở dầu thô. Con tàu này trước đây mang tên Bella 1, sau đó hoạt động dưới tên Marinera, từng từ chối bị kiểm tra vào tháng trước trước khi chuyển sang treo cờ Nga, theo lời các quan chức Mỹ.

Lính Mỹ cố gắng đổ bộ lên tàu chở dầu treo cờ Nga. Ảnh: Rt

Chiến dịch bắt giữ được Mỹ tiến hành với sự hỗ trợ của Không quân Hoàng gia Anh và một tàu chiến của Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết đây là một phần trong “những nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt”.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh tàu ngầm và các tàu chiến Nga được cho là đang ở gần đó, làm nhiệm vụ hộ tống tàu Marinera.

“Đó là một tàu chở dầu, giả là tàu của Nga,” Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố. “Về cơ bản, họ đã cố giả vờ là một tàu chở dầu của Nga để né tránh các lệnh trừng phạt.”

Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phối hợp với quân đội thực hiện hành động này, theo thông báo của Bộ Chỉ huy Châu Âu của Mỹ.

Mỹ bắt giữ tàu treo cờ Nga. Nguồn: New York Post

"Con tàu đã bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của tòa án liên bang Mỹ sau khi bị tàu USCGC Munro theo dõi", thông báo cho biết.

Bộ chỉ huy cho biết hành động chống lại tàu chở dầu này nhằm hỗ trợ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc "nhắm mục tiêu vào các tàu bị trừng phạt đe dọa an ninh và ổn định của Tây bán cầu" . Ngoại trưởng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc bắt giữ tàu có liên quan đến "việc phong tỏa dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt và bất hợp pháp".

Trước đó trong ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cũng đã chặn bắt một tàu chở dầu khác của Venezuela mang tên M Sophia, treo cờ Panama, gần bờ biển đông bắc Nam Mỹ. Theo các quan chức Mỹ, đây là vụ bắt giữ thứ tư trong những tuần gần đây. Hồ sơ của công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA cho thấy con tàu này đang chở đầy dầu.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận

Theo RT, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Anh đã cung cấp "sự hỗ trợ cần thiết" cho quân đội Mỹ trong việc bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch này theo yêu cầu của Washington.

"Lực lượng vũ trang Anh đã thể hiện kỹ năng và tính chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ Mỹ chặn bắt thành công tàu Bella 1, nay mang tên Marinera, khi nó đang trên đường đến Nga. Hành động này là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp hành vi vi phạm lệnh trừng phạt", tuyên bố cho biết.

Lính Mỹ đổ bộ xuống tàu chở dầu treo cờ Nga. Nguồn: RT

Nga phản ứng

Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận tàu chở dầu Marinera đã bị quân đội Mỹ bắt giữ. Trước đó cùng ngày, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo đã tịch thu con tàu, trước đây mang tên Bella 1, với cáo buộc “vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ”.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, ngày 24/12/2025, tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời treo cờ Nga theo luật pháp Nga và luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định hành động của Mỹ đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, vốn bảo đảm quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố họ đang “theo dõi sát sao” tình hình liên quan đến tàu chở dầu, lưu ý rằng có công dân Nga trong số thủy thủ đoàn. Moscow kêu gọi Mỹ bảo đảm “đối xử nhân đạo và có phẩm giá” với các thủy thủ bị bắt giữ, đồng thời cho phép họ “được trở về nhà sớm nhất có thể”.

Con tàu này lần đầu tiên bị Mỹ nhắm tới vào cuối năm ngoái, khi nó bị cho là tìm cách tiếp cận Venezuela. Khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã cố gắng lên tàu nhưng bị thủy thủ đoàn từ chối, buộc con tàu phải quay đầu ra Đại Tây Dương. Trong quá trình truy đuổi sau đó, tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga.