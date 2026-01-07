Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Pháp Macron tính thiết lập lại liên lạc với Tổng thống Nga Putin

07-01-2026 - 21:25 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ có cuộc liên lạc với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong những tuần tới.

Trả lời báo giới về khả năng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đang sắp xếp việc thiết lập liên lạc với nhà lãnh đạo Nga trong những tuần tới.

"Mọi việc phải được sắp xếp trong thời gian ngắn. Các liên lạc hiện đang được khôi phục và sẽ diễn ra trong những tuần tới", ông Macron nói, đồng thời nhấn mạnh, cuộc đối thoại phải diễn ra "càng sớm càng tốt".

Tổng thống Pháp Macron tính thiết lập lại liên lạc với Tổng thống Nga Putin- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow luôn sẵn sàng đối thoại nếu Tổng thống Macron thể hiện thiện chí đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Nga sẽ thông báo khi nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào về đối thoại giữa lãnh đạo hai nước.

Ngày 6/1, một cuộc họp giữa các thành viên của Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác, Ukraine và Mỹ đã diễn ra tại Paris, tập trung vào các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev trong trường hợp xung đột với Nga kết thúc.

Các vấn đề chính bao gồm việc thống nhất lập trường chung giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ, cũng như khả năng triển khai quân đội nước ngoài sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Theo đó, Anh và Pháp đã ký một tuyên bố chung về việc triển khai quân đội đến Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình, nhằm đảm bảo an ninh cho quốc gia này.

Bản tuyên bố chung bao gồm năm nội dung chính: Triển khai lực lượng đa quốc gia nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng vũ trang Ukraine và bảo đảm an ninh trên không, trên biển và trên bộ; giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu; hỗ trợ quân đội Ukraine; cam kết hỗ trợ ràng buộc đối với Kiev trong trường hợp Nga tiến hành các hành động quân sự trong tương lai; thiết lập hợp tác quốc phòng lâu dài với Ukraine.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành nông nghiệp, tạo ra giống có thể nhân đôi sản lượng lúa toàn cầu, tiết kiệm đến 99% chi phí tạo giống

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành nông nghiệp, tạo ra giống có thể nhân đôi sản lượng lúa toàn cầu, tiết kiệm đến 99% chi phí tạo giống Nổi bật

Nga cảnh báo

Nga cảnh báo Nổi bật

Mỹ muốn tịch thu 60 tỷ đô la dự trữ tiền điện tử của Venezuela

Mỹ muốn tịch thu 60 tỷ đô la dự trữ tiền điện tử của Venezuela

21:07 , 07/01/2026
Căn cứ điện hạt nhân lớn nhất hành tinh vừa đạt mốc lịch sử

Căn cứ điện hạt nhân lớn nhất hành tinh vừa đạt mốc lịch sử

20:39 , 07/01/2026
4 kịch bản Mỹ kiểm soát Greenland

4 kịch bản Mỹ kiểm soát Greenland

20:05 , 07/01/2026
Tàu mạnh nhất của Tuần duyên Mỹ muốn bắt giữ tàu chở dầu Bella 1 mang cờ Nga

Tàu mạnh nhất của Tuần duyên Mỹ muốn bắt giữ tàu chở dầu Bella 1 mang cờ Nga

19:32 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên