Tổng thống Trump đóng băng hơn 10 tỷ USD hỗ trợ trẻ em, gia đình tại 5 bang ở Mỹ

Trẻ em tại một trung tâm chăm sóc ở California vào năm 2022 (Ảnh: Los Angeles Daily News/Getty Images)

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) ngày 6/1 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đóng băng hơn 10 tỷ USD ngân sách liên bang dành cho các chương trình hỗ trợ trẻ em và gia đình tại 5 bang gồm California, Colorado, Illinois, Minnesota và New York.

Theo HHS, quyết định này áp dụng với Quỹ Phát triển và Chăm sóc Trẻ em trị giá 2,4 tỷ USD, chương trình Hỗ trợ tạm thời cho gia đình nghèo trị giá 7,35 tỷ USD và Quỹ Hỗ trợ dịch vụ xã hội trị giá 869 triệu USD. Cơ quan này cho biết quyền tiếp cận các khoản ngân sách của 5 bang sẽ bị hạn chế trong thời gian chờ rà soát thêm.

Kể từ khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa cắt giảm ngân sách liên bang đối với các bang và tổ chức, liên quan đến các cáo buộc gian lận tại những bang do đảng Dân chủ điều hành, các sáng kiến đa dạng cũng như các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.

Động thái của HHS vấp phải phản ứng từ các chính trị gia đảng Dân chủ. Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho rằng “trẻ em không nên trở thành con bài chính trị” trong tranh chấp giữa Tổng thống Trump và các Thống đốc bang Dân chủ, đồng thời gọi quyết định này là “trả đũa” và “tàn nhẫn”. Thống đốc bang Illinois JB Pritzker cũng chỉ trích biện pháp trên là “sai trái và tàn nhẫn”.

Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết kể từ khi nhậm chức, ông Newsom đã ngăn chặn hơn 125 tỷ USD gian lận.

Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Trump tập trung chỉ trích bang Minnesota, cáo buộc gian lận lan rộng trong hệ thống phúc lợi và các chương trình dịch vụ xã hội liên quan đến người nhập cư. Các quan chức chính quyền cũng nhiều lần công kích cộng đồng người Somalia tại Minnesota, Thống đốc bang Tim Walz và Hạ nghị sĩ Ilhan Omar.

Các tổ chức bảo vệ quyền con người cho rằng chính quyền ông Trump đang sử dụng các cuộc điều tra gian lận làm cái cớ để nhắm tới người nhập cư và các đối thủ chính trị.