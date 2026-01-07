Nga cảnh báo

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom vừa cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) có thể đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông năm nay, khi mức dự trữ đã tụt xuống dưới 60%, thấp hơn đáng kể so với trung bình 5 năm.

Cụ thể, tính đến ngày 4/1, dữ liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE) cho thấy các kho dự trữ khí đốt ngầm của EU chỉ còn đầy 59,9%, tương đương cuối tháng 1 năm ngoái, sớm hơn gần 1 tháng so với thông lệ.

Gazprom lưu ý rằng con số hiện tại thấp hơn khoảng 13% so với mức trung bình trong 5 năm gần nhất vào thời điểm đầu tháng 1.

Mức sụt giảm mạnh nhất ghi nhận tại các trung tâm tiêu thụ khí lớn như Đức và Hà Lan, lần lượt là quốc gia có dung lượng lưu trữ lớn nhất và lớn thứ ba EU. Cụ thể, Hà Lan chỉ còn 46,1%, trong khi Đức còn 54,1% dung lượng kho đầy.

Gazprom cho biết kể từ khi mùa lạnh bắt đầu, EU đã rút gần 23,6 tỷ m3 khí đốt, tức gần một nửa lượng khí được bơm vào các kho trước mùa đông. Đáng chú ý, dù là kỳ nghỉ lễ, hai ngày 24 và 25 tháng 12 ghi nhận lượng khí được rút ra cao nhất trong lịch sử cho thời điểm này trong năm.

Nguyên nhân chính khiến mức tiêu thụ khí đột biến là do đợt không khí lạnh cực mạnh cuối tháng 12 khiến nhu cầu sưởi ấm tăng vọt. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ nửa đầu tháng 1 có thể xuống thấp nhất trong 15 năm qua, gây thêm áp lực lên nguồn cung.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, EU đã cắt giảm mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga, vốn từng chiếm khoảng 40% tổng tiêu thụ khí của khối. Theo kế hoạch RePowerEU, Brussels đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khí đốt Nga trước năm 2027.

Moscow nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt này là "tự gây tổn hại cho nền kinh tế", cho rằng châu Âu đang đánh đổi năng lượng giá rẻ lấy động cơ chính trị. Tháng trước, Điện Kremlin cảnh báo kế hoạch loại bỏ khí đốt Nga có thể làm giảm sức cạnh tranh của EU và đẩy giá năng lượng tiêu dùng lên cao.

Tham khảo RT﻿