Nóng càng thêm nóng, giá vàng, bạc tiếp tục tăng giữa bất ổn tại Venezuela
Giá vàng tăng trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, do rủi ro địa chính trị gia tăng tại Venezuela. Biến động mới có thể làm tăng sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn như vàng và bạc.
- 05-01-2026Buồn của Fed
- 31-12-2025Biên bản họp Fed được công bố: Quan chức ngân hàng trung ương 'dội nước lạnh' vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 1/2026
- 31-12-2025Năm 2026, Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất?
Giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên 4.393,64 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Á. Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 3,4% lên 75,28 USD/ounce.
Thị trường chứng khoán châu Á được thúc đẩy bởi cổ phiếu của các công ty quốc phòng, do kỳ vọng về việc tăng chi tiêu quân sự. Chỉ số Nikkei tăng 2,5%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2,0% và chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giữ mức ổn định.
Cổ phiếu các công ty quốc phòng tại Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt tăng giá. Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries tăng lần lượt 8,3% và 7,3%. Tại Seoul, cổ phiếu của Hanwha Aerospace tăng 3,4% và Korea Aerospace Industries tăng 2,6%.
Trong khi đó, giá dầu phục hồi khi các nhà giao dịch xem xét lại tác động của chính trị đến ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Giá dầu thô WTI tăng 0,2% lên 57,43 USD/thùng và giá dầu thô Brent tăng 0,3% lên 60,92 USD/thùng.
Mỹ đã đột kích Venezuela vào sáng ngày 3/1, sau đó bắt Tổng thống Maduro và phu nhân. Nhà kinh tế trưởng Neil Shearing của Capital Economics nhận định: “Hậu quả của chính sách ngoại giao bằng vũ lực của Mỹ có thể sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến khu vực Mỹ Latinh”.
Theo WSJ
Nhịp Sống Thị Trường
