Mỹ điều chỉnh lịch tiêm vaccine cho trẻ em, khuyến nghị giảm số mũi tiêm

06-01-2026 - 20:47 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ điều chỉnh lịch tiêm vaccine cho trẻ em theo hướng giảm số mũi tiêm khuyến nghị với nhóm trẻ khỏe mạnh.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ điều chỉnh lịch tiêm vaccine cho trẻ em (Ảnh: AFP)

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết sẽ khuyến nghị giảm số loại vaccine tiêm chủng thường quy đối với đa số trẻ em tại nước này. Theo thông báo, các vaccine phòng sởi, quai bị, rubella, bại liệt, thủy đậu, HPV cùng một số bệnh khác vẫn tiếp tục được khuyến nghị.

Tuy nhiên, HHS thu hẹp phạm vi khuyến nghị tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu, viêm gan B và viêm gan A, chỉ áp dụng với những trẻ thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Đối với vaccine cúm, COVID-19 và rotavirus, HHS đề xuất áp dụng hình thức “ra quyết định lâm sàng chung”, theo đó phụ huynh cần trao đổi với cơ sở y tế trước khi tiêm cho trẻ.

HHS cho biết các khuyến nghị đối với vaccine phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) không thay đổi. Trẻ sơ sinh có mẹ chưa tiêm vaccine RSV vẫn được khuyến nghị tiêm 1 liều.

Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh số ca cúm tại Mỹ gia tăng mạnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận 9 trường hợp tử vong do cúm ở trẻ em trong mùa dịch hiện nay.

HHS khẳng định tất cả các vaccine trong lịch mới vẫn được các công ty bảo hiểm chi trả đầy đủ, không phát sinh chi phí cho người dân. Tuy nhiên, thay đổi này có thể khiến phụ huynh gặp thêm trở ngại khi phải trao đổi với bác sĩ về các loại vaccine không còn được khuyến nghị rộng rãi cho trẻ khỏe mạnh.

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine cúm tại một phòng khám ở Seattle, Mỹ (Ảnh: AP)

Theo HHS, lịch tiêm chủng mới của Mỹ tiệm cận hơn với một số quốc gia phát triển khác như Đan Mạch. Hiện, Đan Mạch không khuyến nghị tiêm vaccine phòng rotavirus, viêm gan A, não mô cầu, cúm và thủy đậu cho trẻ em.

Việc điều chỉnh được công bố 1 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu HHS rà soát lại toàn bộ lịch tiêm vaccine cho trẻ em. Tổng thống Trump cho rằng lịch tiêm mới “hợp lý hơn”, đồng thời khẳng định phụ huynh vẫn có quyền lựa chọn tiêm đầy đủ các loại vaccine cho con và vẫn được bảo hiểm chi trả.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế công cộng cảnh báo việc cắt giảm khuyến nghị tiêm chủng có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa. Một số ý kiến cho rằng Mỹ và Đan Mạch có điều kiện y tế, chăm sóc trẻ em khác biệt, nên không thể áp dụng cùng một mô hình.

Trong khi đó, HHS cho rằng việc giảm số vaccine khuyến nghị có thể giúp khôi phục niềm tin của công chúng vào các cơ quan y tế và vào vaccine. Các chuyên gia khác lại lo ngại những thay đổi đột ngột, thiếu thảo luận công khai có thể gây hoang mang cho bác sĩ và phụ huynh, làm suy yếu hệ thống tiêm chủng của Mỹ.

Theo Mạnh Dương

VTV

