Quan chức Fed tiết lộ 2 yếu tố then chốt để hạ lãi suất trong năm 2026

Neel Kashkari, Chủ tịch Fed Minneapolis, cho rằng lãi suất hiện tại của Mỹ có thể đã tiệm cận mức “trung lập”, tức là không còn tạo ra lực kéo hoặc lực đẩy rõ rệt đối với nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, ông nhấn mạnh diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu kinh tế sắp tới.

Neel Kashkari, Chủ tịch Fed Minneapolis.

Phát biểu trên kênh CNBC vào thứ Hai, Kashkari, người có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) năm nay, chia sẻ: “Trong vài năm qua, chúng tôi liên tục nghĩ rằng nền kinh tế sẽ chững lại, nhưng thực tế cho thấy nền kinh tế Mỹ bền bỉ hơn rất nhiều so với kỳ vọng ban đầu của tôi. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng chính sách tiền tệ hiện hành có lẽ chưa gây áp lực giảm quá lớn lên nền kinh tế. Tôi đoán là lãi suất đang rất gần mức trung lập.”

Trong năm 2025, Fed đã liên tiếp cắt giảm lãi suất 3 lần để đối phó với thị trường lao động suy yếu. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp tháng 12 công bố cuối tháng trước cho thấy sự chia rẽ nội bộ rõ rệt, khi nhiều thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất thêm một thời gian, trong khi một số khác mong muốn giảm tiếp nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.

Theo Kashkari, hiện tại chưa thể khẳng định lạm phát hay thị trường lao động mới là yếu tố chi phối lớn hơn. Ông nói: “Chúng ta cần thêm dữ liệu để biết đâu là lực tác động chính, lạm phát hay thị trường lao động, rồi từ đó điều chỉnh chính sách từ thế trung lập theo hướng phù hợp.”

Dữ liệu mới nhất công bố sau cuộc họp tháng 12 của Fed cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6% trong tháng 11, mức cao nhất kể từ năm 2021. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn kỳ vọng, tạo thêm cơ sở cho khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo. Song, GDP quý III lại tăng với tốc độ nhanh nhất trong 2 năm, khiến một số quan chức lo ngại đà hồi phục kinh tế có thể kích hoạt lại áp lực lạm phát.

Kashkari đặc biệt cảnh báo rằng lạm phát không biến mất nhanh chóng, mà có thể bị kéo dài do tác động gián tiếp của chính sách thuế quan từ chính quyền Trump. Ông cho hay: “Rủi ro lớn của lạm phát lúc này là tính dai dẳng, vì các hiệu ứng từ thuế nhập khẩu có thể mất vài năm mới ngấm hết vào chuỗi cung ứng.”

Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng thất nghiệp tăng thêm: “Tôi nghĩ vẫn có nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục bật lên từ mức hiện tại.”

Trước những tín hiệu trái chiều về thị trường lao động và giá cả, đa số quan chức Fed đều nghiêng về phương án giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 1 tới. Dù vậy, về dài hạn, nhiều người vẫn cho rằng lãi suất sẽ được cắt giảm thêm trong năm 2026 nếu lạm phát tiếp tục hướng về mục tiêu 2%.