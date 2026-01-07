Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Căn cứ điện hạt nhân lớn nhất hành tinh vừa đạt mốc lịch sử

07-01-2026

Căn cứ điện hạt nhân này có tổng vốn đầu tư lên đến 14 tỷ USD.

Nhà máy điện hạt nhân Chương Châu: Căn cứ hạt nhân lớn nhất thế giới chính thức hoàn thành giai đoạn 1

Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CNPC) thông báo, vào ngày 1/1/2026, Tổ máy số 2 (thuộc Giai đoạn 1) của Nhà máy điện hạt nhân Chương Châu tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã chính thức đi vào vận hành thương mại, đánh dấu việc hoàn tất Giai đoạn 1 của dự án.

Căn cứ điện hạt nhân lớn nhất thế giới vừa đạt mốc lịch sử - Ảnh 1.

Ảnh toàn cảnh chụp từ máy bay không người lái vào ngày 22 tháng 2 năm 2024 cho thấy Dự án Nhà máy điện hạt nhân Chương Châu đang được xây dựng tại Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc. Nguồn: Getty Images

Nhà máy điện hạt nhân Chương Châu là căn cứ điện hạt nhân lớn nhất thế giới sử dụng công nghệ lò phản ứng thế hệ thứ III Hualong One (HPR1000) do Trung Quốc tự phát triển hoàn toàn, World Nuclear News thông tin ngày 5/1.

Khi hoàn thành toàn bộ với 6 tổ máy, Dự án Nhà máy điện hạt nhân Chương Châu - với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ Nhân dân tệ (14 tỷ USD, theo World Nuclear News) - dự kiến sẽ cung cấp hơn 60 tỷ kilowatt-giờ (kWh) điện sạch mỗi năm. Đây là một con số khổng lồ, đủ đáp ứng 75% nhu cầu điện của hai thành phố lớn Hạ Môn và Chương Châu tại miền nam Phúc Kiến.

Căn cứ điện hạt nhân lớn nhất thế giới vừa đạt mốc lịch sử - Ảnh 2.

Tổ máy số 1 và 2. Nguồn: CNNC

Tổ máy số 1 - tổ máy đầu tiên trong số 6 lò phản ứng nước áp lực thế hệ thứ III Hualong One (HPR1000) của nhà máy Chương Châu - đã vận hành thương mại từ ngày 1/1/2025. Tính đến ngày 24/12/2025, tổ máy 1 này đã sản xuất hơn 10 tỷ kilowatt-giờ điện sạch.

Tổ máy số 2 hoàn thành nạp nhiên liệu từ tháng 10/2025, đạt phản ứng dây chuyền lần đầu vào tháng 11/2025, hòa lưới điện ngày 22/11/2025 và vượt qua bài kiểm tra chạy full công suất 168 giờ liên tục trước khi chính thức thương mại hóa.

Việc cả 2 tổ máy ban đầu (thuộc Giai đoạn 1) hiện đã đi vào hoạt động thương mại chính thức đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ III.

"Siêu phẩm" lò phản ứng do Trung Quốc thiết kế

Khi hai tổ máy đầu tiên đi vào hoạt động, Nhà máy điện hạt nhân Chương Châu dự kiến sẽ sản xuất khoảng 20 tỷ kilowatt giờ điện sạch mỗi năm.

Các quan chức cho biết sản lượng đó sẽ giúp giảm lượng khí thải CO2 khoảng 16 triệu tấn mỗi năm, tương đương với việc thay thế hơn 6 triệu tấn than đá thông thường, IE thông tin.

Căn cứ điện hạt nhân lớn nhất thế giới vừa đạt mốc lịch sử - Ảnh 3.

Trung Quốc tiếp tục xây dựng Tổ máy số 3 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Chương Châu. Ảnh: CNNC

Các nhà phân tích cho rằng, thiết kế lò phản ứng nước áp lực thế hệ thứ III Hualong One là yếu tố then chốt trong chiến lược của Trung Quốc nhằm giảm phát thải carbon, tăng cường an ninh năng lượng và củng cố vị thế của nước này trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu.

Lò phản ứng Hualong One là một thiết kế hoàn toàn do Trung Quốc tự thiết kế và nắm giữ toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ. Công nghệ này đã nhận được chứng nhận theo khuôn khổ Yêu cầu Tiện ích Châu Âu (EUR). Mỗi tổ máy Hualong One có thể sản xuất tới 10 tỷ kilowatt-giờ điện sạch mỗi năm.

Nó cũng đã vượt qua Đánh giá Thiết kế Chung của Vương quốc Anh (UKGDA). Hai tiêu chí thường được các quan chức Trung Quốc viện dẫn để chứng minh tính đáng tin cậy quốc tế của công nghệ lò hạt nhân thế hệ thứ III này.

Trung Quốc tiếp tục mở rộng năng lượng hạt nhân như một phần trong chiến lược năng lượng và khí hậu rộng lớn hơn của mình, định vị Hualong One là công nghệ nền tảng trong nỗ lực chuyển đổi từ một nhà sản xuất điện hạt nhân lớn thành một quốc gia hàng đầu về năng lượng hạt nhân.

Ấn Độ 'chơi lớn', đầu tư kỷ lục 1,5 triệu tỷ vào điện hạt nhân: Bắt tay với loạt 'gã khổng lồ' quốc tế

Theo Trang Ly

