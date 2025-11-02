Sau tiếng nổ lớn, công trình điện hạt nhân quan trọng trong 6 thập kỷ ở Đức sụp đổ: Chuyện gì đã xảy ra?

Nhà máy điện hạt nhân Gundremmingen (Đức) cũ đã bị phá hủy và khu vực này đang được chuẩn bị cho một dự án năng lượng mới. Năm 1976, hai tổ máy B và C công suất 1.344 MW tại Gundremmingen gần Günzburg ở Bavaria chính thức được khởi công. Sau thời gian xây dựng kéo dài tám năm, hai tổ máy đã đi vào hoạt động vào năm 1984 và tạo ra khoảng 20 tỷ kWh điện thân thiện với khí hậu hàng năm. Điều này đã khiến tổ máy song sinh trở thành trụ cột quan trọng của hệ thống cung cấp năng lượng ở miền nam nước Đức và cung cấp khoảng 1/4 lượng điện được tạo ra ở Bavaria.

Nhà máy này đã đóng vai trò là một địa danh quan trọng của thị trấn trong gần sáu thập kỷ, mang lại nhiều việc làm mới và thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Là một phần trong kế hoạch của đất nước và theo chính sách chuyển đổi năng lượng của Đức, các nhà máy điện hạt nhân Gundremmingen, cũng như Brokdorf và Grohnde đã ngừng hoạt động vào tháng 12/2021.

Theo công ty, cần khoảng 600kg thuốc nổ để phá hủy hai tháp giải nhiệt chưa từng tiếp xúc với phóng xạ trong giai đoạn vận hành. Tổng cộng có ba vụ nổ. Vụ nổ đầu tiên được thực hiện để xua đuổi động vật và động vật hoang dã gần đó. Vụ nổ thứ hai đánh sập tòa tháp đầu tiên, và vụ nổ thứ ba khiến tòa tháp thứ hai sụp đổ.

RWE cho biết: “Khoảng 56.000 tấn bê tông hiện đang được xử lý thành sỏi tái chế”.

Sau khi phá bỏ Gundremmingen, công ty năng lượng đa quốc gia của Đức (RWE) đã khởi công xây dựng một cơ sở lưu trữ pin 700MAh.

Gần đây nhất, lễ khởi công hệ thống 400 MW/700 MWh đã được tổ chức, có khả năng cung cấp điện liên tục trong gần hai giờ. Đáng chú ý là cơ sở mới sẽ tận dụng kết nối lưới điện có công suất lớn và giá trị trước đây do nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động cung cấp.

Công ty tiết lộ: "Cơ sở lưu trữ pin sẽ ổn định lưới điện khi không có gió hoặc ánh sáng mặt trời".

Tiến tới lắp đặt khoảng 850.000 cell pin

Việc phá dỡ nhà máy Gundremmingen B này không chỉ là hồi kết của một chương sách mà còn là dấu chấm hết cho một câu chuyện dài hàng thập kỷ. Nó đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình loại bỏ năng lượng hạt nhân của Đức. Dự án là một phần trong cam kết rộng lớn hơn của RWE về việc tái sử dụng các địa điểm hạt nhân cũ để chuyển đổi thành các giải pháp năng lượng tái tạo và lưu trữ, hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Đức từ nhiên liệu hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch sang hệ thống năng lượng sạch hơn và linh hoạt hơn.

Theo kế hoạch của công ty năng lượng đa quốc gia Đức, dự án sẽ lắp đặt hơn 200 container chứa khoảng 850.000 cell pin lithium-sắt-phosphate. Những thiết bị này sẽ được kết nối với hơn 100 bộ biến tần, được thiết kế để cung cấp hoặc hấp thụ điện từ lưới điện trong vòng vài mili giây, giúp đảm bảo tính ổn định. Cơ sở mới dự kiến sẽ bắt đầu vận hành thương mại vào đầu năm 2028.

Hệ thống pin này là trọng tâm của chiến lược tái phát triển rộng lớn hơn cho địa điểm Gundremmingen. RWE dự định sẽ tiếp tục tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có của nhà máy điện hạt nhân cũ.

Ngoài hệ thống lưu trữ pin, RWE còn có kế hoạch phát triển một công viên năng lượng mặt trời rộng 55 ha, dự kiến sản xuất tới 70 triệu kilowatt-giờ mỗi năm. Để bổ sung cho nguồn năng lượng tái tạo, một nhà máy điện khí cũng được lên kế hoạch xây dựng để cung cấp điện dự phòng trong thời gian nhu cầu cao điểm hoặc khi sản lượng điện tái tạo giảm.

Lễ khởi công cơ sở lưu trữ pin lớn nhất nước Đức tại Gundremmingen, Bavaria. Ảnh: RWE

Một trong số nhiều sáng kiến về năng lượng

Dự án Gundremmingen là một trong số nhiều sáng kiến lớn mà RWE đang thúc đẩy. Song song bên cạnh đó, công ty đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy điện tua-bin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) có khả năng vận hành bằng hydro tại cơ sở Voerde ở Bắc Rhine-Westphalia. Nhà máy này dự kiến có công suất khoảng 850 MW. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 266 triệu USD (tương đương 7.000 tỷ đồng).

RWE tuyên bố họ đang "chuẩn bị tích cực để tham gia" vào các cuộc đấu thầu sắp tới của Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Liên bang cho các nhà máy điện dự trữ này và có ý định bắt đầu xây dựng tại Voerde ngay lập tức nếu được trao hợp đồng. Dự án Voerde, bắt đầu quá trình cấp phép vào năm 2024, đang được thiết kế để có khả năng vận hành về mặt kỹ thuật với ít nhất 50% hydro ngay từ lần ra mắt đầu tiên, dự kiến vào năm 2030.

Vị trí chiến lược

Vị trí của nhà máy cũng được coi là chiến lược vì nó kết nối trực tiếp với mạng lưới hydro cốt lõi của Đức, cho phép chuyển đổi sang sử dụng 100% hydro trong tương lai.

Mặc dù RWE đã mô tả cơ sở Gundremmingen mới của mình là dự án lưu trữ pin lớn nhất nước Đức, nhưng danh hiệu này có thể chỉ là tạm thời. Tuyên bố này nhấn mạnh sự tăng tốc nhanh chóng trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng của nước này, khi Eco Stor dự kiến sẽ khởi công hệ thống lưu trữ năng lượng pin 300 MW/716 MWh tại Saxony-Anhalt.

Bên cạnh đó, Ads-Tec đã công bố kế hoạch cho một dự án lưu trữ lớn hơn nữa với công suất 1 GW/2 GWh, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2029.



