Phê duyệt việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới tại Nhật Bản

22-11-2025 - 15:55 PM | Tài chính quốc tế

Thống đốc tỉnh Niigata của Nhật Bản, nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, sẽ phê duyệt việc tái khởi động nhà máy sớm nhất là trong tuần này.

Các lò phản ứng số 5, 6 và 7 tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa do Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vận hành tại tỉnh Niigata (Ảnh: Kyodo)

Việc phê duyệt việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân nói trên sẽ vượt qua rào cản cuối cùng trong nỗ lực của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) nhằm đưa nhà máy Kashiwazaki-Kariwa trở lại hoạt động. Nhà máy này đã dừng hoạt động hơn 10 năm qua sau khi thảm họa hạt nhân Fukushima dẫn đến việc nhà máy phải đóng cửa.

Thống đốc tỉnh Niigata - ông Hideyo Hanazumi - dự kiến sẽ công bố phê duyệt việc tái khởi động một phần nhà máy Kashiwazaki-Kariwa sớm nhất là vào ngày 20/11. Ông Hanazumi sẽ tham khảo ý kiến của Hội đồng tỉnh Niigata về quyết định của mình trong phiên họp thường kỳ bắt đầu từ ngày 2/12.

TEPCO đang có kế hoạch đưa tổ máy số 6 và số 7 - hai tổ máy lớn nhất của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa - vào hoạt động với tổng công suất 2.710 megawatt (MW), và có thể ngừng hoạt động một số trong 5 tổ máy còn lại. Tổng công suất của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa là 8.212 MW.

Vào tháng 10, TEPCO đã hoàn tất việc kiểm tra lò phản ứng số 6 sau khi nạp nhiên liệu, đồng thời cho biết đã xác nhận các hệ thống chính cần thiết để khởi động lò phản ứng hoạt động bình thường.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa đã ngừng hoạt động hoàn toàn sau trận động đất vào năm 2007 (Ảnh: CC/Wiki)

Công ty cũng cam kết tài trợ 100 tỷ Yen (644 triệu USD) để hỗ trợ cộng đồng địa phương liên quan tới việc tái khởi động nhà máy - điều mà TEPCO đã nỗ lực trong nhiều năm qua bất chấp sự phản đối của một số địa phương.

Việc tái khởi động nhà máy này phù hợp với kế hoạch của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhằm hỗ trợ nhiều hơn nữa các hoạt động tái khởi động điện hạt nhân nhằm tăng cường an ninh năng lượng.

Việc khôi phục một phần nhà máy Kashiwazaki-Kariwa cũng sẽ giúp cắt giảm chi phí nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Tokyo. Nhật Bản là quốc gia nhập khẩu LNG lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Và chính phủ của Thủ tướng Takaichi hiện đang ưu tiên giảm chi phí sinh hoạt.

Nhật Bản đã tái khởi động 14 lò phản ứng kể từ khi áp dụng các quy định an toàn nghiêm ngặt hơn sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Tính đến cuối tháng 10, 11 lò phản ứng đang hoạt động trên toàn quốc, với tổng công suất 10.647 MW. Trước thảm họa, các công ty điện lực Nhật Bản đã vận hành 54 lò phản ứng.

Theo Quỳnh Chi

VTV

