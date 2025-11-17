'Vòi bạch tuộc' vươn xa từ đế chế lừa đảo 15 tỷ USD của ông trùm Trần Chí

127.271 Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD, 146 thực thể bị trừng phạt trên toàn cầu và hàng chục nghìn nạn nhân mất trắng tiền tiết kiệm là những con số gây sốc trong vụ án Trần Chí, được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử.

Vươn vòi bạch tuộc

Ngày 14/10/2025, tòa án liên bang Brooklyn (New York) công bố bản cáo trạng chấn động, buộc tội Trần Chí, 37 tuổi, điều hành mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và vận hành các “trại tập trung hiện đại” cưỡng bức lao động để thực hiện lừa đảo tiền điện tử.

Các "chân rết" trong đế chế lừa đảo Prince Group của Trần Chí được vận hành tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: Business Times.

Trần Chí được xem là người sáng lập tập đoàn Prince Group. Theo giới chức Mỹ, Prince Group là vỏ bọc để vận hành “cỗ máy tội phạm”. Prince Group nhanh chóng phát triển thành một “đế chế đa ngành” gồm 146 thực thể con trải khắp Đông Nam Á.

Trong đó Ngân hàng Prince Bank là ngân hàng thương mại hợp pháp, chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt và rửa tiền thông qua các giao dịch hợp pháp. Prince Real Estate & Development hoạt động như công ty bất động sản uy tín nhưng thực chất là nơi giấu các “nhà máy lừa đảo”. Prince Hotel & Casino điều hành chuỗi khách sạn và sòng bạc cao cấp tại Sihanoukville, vừa tạo doanh thu hợp pháp vừa che giấu hoạt động tội phạm.

Prince Technology phát triển website và ứng dụng đầu tư giả mạo, quản lý “nhân viên” lừa đảo. Cấu trúc pháp lý cực kỳ phức tạp, với các công ty con đăng ký ở Campuchia, Singapore, Hồng Kông và British Virgin Islands, sở hữu chéo lẫn nhau, tạo thành mê cung pháp lý khó theo dõi.

Ông trùm gốc Hoa người Campuchia Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, bị cáo buộc là chủ mưu đứng sau đế chế tội phạm mạng ở Đông Nam Á. Ảnh: Prince Holding Group

Dưới lớp vỏ doanh nghiệp hợp pháp, Prince Group vận hành ít nhất 10 khu trại lừa đảo tại Campuchia. Khu phức hợp Jinbei tại Sihanoukville kết hợp khách sạn 5 sao và sòng bạc, bên trong giam giữ hàng trăm lao động cưỡng bức, được giám sát bằng camera hiện đại và bảo vệ vũ trang 24/7.

Jinyun Compound tại Chrey Thom được quảng cáo là “Công viên Khoa học Công nghệ Vàng” nhưng thực chất là một trong những trại lừa đảo lớn nhất với diện tích hơn 100 hecta, bao quanh bởi tường cao 4 mét và dây thép gai.

Mango Park tại Kampong Speu, còn gọi là Jinhong Park, được ngụy trang thành khu công nghiệp công nghệ cao. Ước tính có hơn 2.000 người bị giam giữ làm việc cưỡng bức tại các khu này.

Tất cả các trại đều cô lập hoàn toàn, có đội bảo vệ vũ trang túc trực và thậm chí có “phòng kỷ luật” để tra tấn người không vâng lệnh.

Cấu trúc nhân sự của Prince Group vận hành như một cỗ máy quân sự, với Trần Chí ở đỉnh điều hành các quyết sách chiến lược. Ngay dưới hắn ta là ban lãnh đạo cấp cao chịu trách nhiệm điều phối tài chính, tổ chức rửa tiền, duy trì quan hệ với quan chức và bảo hộ pháp lý cho toàn hệ thống.

Tại từng “nhà máy” lừa đảo, giám đốc khu trại chịu trách nhiệm báo cáo “doanh thu” hằng ngày và đảm bảo không để nhân viên bỏ trốn; dưới họ, các trưởng nhóm quản lý từng tốp 20–30 người, đào tạo theo kịch bản lừa đảo chi tiết và giám sát hiệu suất. Những người thực hiện công việc này thực chất thường là nạn nhân bị cưỡng bức, bị ép theo kịch bản và chịu hình phạt, kể cả bạo lực nếu không đạt chỉ tiêu.

Mạng lưới tuyển dụng hoạt động xuyên biên giới ở một số nước Đông Nam Á, dụ dỗ lao động bằng lời hứa công việc rồi bán với giá vài nghìn đến hàng chục nghìn USD; nhân viên mới được “huấn luyện” trong 1–2 tuần theo một “sổ tay” phân theo thị trường mục tiêu.

Du thuyền bị cảnh sát Singapore phát lệnh cấm thanh lý liên quan tới trùm lừa đảo Trần Chí. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore

Bộ phận công nghệ phát triển các website và ứng dụng giả mạo, sao chép giao diện sàn lớn và hiển thị dữ liệu giá thật nhưng số dư ảo, trong khi bộ phận tài chính quản lý hệ thống ví tiền điện tử phức tạp, dùng dịch vụ giấu nguồn xóa dấu vết rồi chuyển đổi sang tiền mặt qua Prince Bank; bộ phận an ninh giám sát 24/7 để đàn áp và duy trì trật tự.

Mạng lưới tài chính của Prince Group được thiết kế ba bước để biến tiền bất hợp pháp thành tài sản “sạch”. Nạn nhân được dụ chuyển tiền vào ví tiền điện tử riêng. Sau đó, tiền được phân tán, trộn lẫn, đổi sang đồng ẩn danh và gom về ví “chủ” do Trần Chí kiểm soát. Cuối cùng, tiền được chuyển đổi thành tiền mặt qua Prince Bank và hợp pháp hóa bằng bất động sản, siêu xe, du thuyền và các startup.

Trần Chí đang ở đâu?

Hơn một tháng sau cáo trạng, số phận Trần Chí vẫn là ẩn số. Nhân viên Prince Group tại Phnom Penh không biết ông chủ ở đâu, và tập đoàn phủ nhận mọi cáo buộc nhưng không tiết lộ vị trí chủ tịch.

Hiện có hai giả thuyết: hắn ta vẫn đang ẩn náu tại Campuchia hoặc đang chạy sang quốc gia thứ ba không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Trong khi đó, Tập đoàn Prince Group lần đầu lên tiếng bác bỏ các cáo buộc chống lại họ. Tập đoàn khẳng định những thông tin đó đã gây tổn hại cho tập đoàn, đối tác và hàng nghìn nhân viên. Prince Group nhấn mạnh rằng các cáo buộc nhắm vào Trần Chí chỉ là cách biện minh cho việc tịch thu phi pháp hàng tỷ USD của tập đoàn.