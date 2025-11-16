Chủ tịch Fed Dallas: Thật khó để ủng hộ cắt giảm lãi suất vào tháng 12

Bà Logan từng phản đối quyết định cắt giảm lãi suất của Fed trong tháng 10. Bà lo ngại lạm phát còn quá cao, có xu hướng tăng và mất quá nhiều thời gian để quay về mục tiêu 2% của Fed.

Bà Logan nói tại một hội nghị năng lượng do Fed Dallas và Fed Kansas City tổ chức: “Khi nhìn về cuộc họp tháng 12, tôi nghĩ sẽ rất khó để ủng hộ thêm một đợt giảm lãi suất, trừ khi chúng ta có bằng chứng thuyết phục rằng lạm phát thực sự giảm nhanh hơn kỳ vọng của tôi, hoặc thị trường lao động đang yếu đi nhiều hơn mức giảm dần dần mà chúng ta đã thấy”.

Bà Logan sẽ không có quyền bỏ phiếu về lãi suất tại Fed cho đến năm sau. Nhưng các thành viên không có quyền biểu quyết vẫn tham gia thảo luận và góp phần định hình quan điểm chính sách.

Bà nói: “Cho đến khi tôi thấy bằng chứng thuyết phục rằng chúng ta đang đi đúng hướng để quay về mục tiêu 2%, tôi thực sự nghĩ rằng chính sách chỉ hơi mang tính thắt chặt là phù hợp”.

Phát biểu này lặp lại phần lớn quan điểm bà đưa ra sau quyết định của Fed cuối tháng 10. Ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất chuẩn xuống phạm vi 3,75% - 4,00% để hỗ trợ thị trường lao động.

Theo bà Logan, thị trường lao động đang hạ nhiệt. Nhưng tình trạng này diễn ra từ từ và phù hợp với bối cảnh Fed cần để đưa lạm phát xuống thấp hơn và duy trì chi phí vay ngắn hạn đủ cao để giữ lực kiềm chế lên nền kinh tế.

Bà cho biết bà ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9 như một biện pháp đề phòng rủi ro thị trường lao động suy yếu. Nhưng bà nói: “Đây không phải là một thị trường lao động mà theo tôi phù hợp để áp dụng thêm các biện pháp bảo hiểm mang tính phòng ngừa”.

Thay vào đó, bà cho rằng Fed có thể theo dõi rủi ro từ thị trường lao động. “Nếu chúng ta thấy thị trường nguội đi nhiều hơn mức hạ nhiệt dần như hiện nay, thì tôi nghĩ khi đó mới nên xem xét thêm một đợt giảm lãi suất”, bà nói.

Theo Reuters﻿