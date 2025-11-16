Cựu thống đốc Fed bị điều tra

Hồ sơ công bố cuối tuần này cho thấy chồng bà Kugler đã giao dịch cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện một số giao dịch vào thời điểm trùng hoặc gần với các cuộc họp chính sách của Fed.

Đây là hành vi bị cấm theo quy định đối với quan chức Fed và người thân. Bà Kugler xin miễn trừ nhưng không được chấp thuận.

Bà Kugler đã không tham dự cuộc họp chính sách của Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) ngày 30-31/7 và tuyên bố từ chức vào ngày 1/8. Hồ sơ kê khai tài chính cuối cùng của bà cũng không được bộ phận đạo đức của Fed chứng nhận. Đây là một diễn biến bất thường.

Vụ việc đã được chuyển cho Văn phòng Tổng Thanh tra của Fed.

Fed cho biết bà Kugler từng được đào tạo bổ sung về quy tắc đạo đức sau các vi phạm đầu tiên. Việc bà rời nhiệm sở sớm dẫn đến việc ông Stephen Miran, cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump tạm thời đảm nhiệm phần nhiệm kỳ còn lại. Ông Miran là người đang theo đuổi quan điểm cắt giảm lãi suất mạnh tay gây tranh cãi.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tiếp tục thúc giục Quốc hội Mỹ siết chặt hơn nữa quy tắc đạo đức của Fed nhằm ngăn ngừa giao dịch không phù hợp từ các quan chức.

Theo Reuters﻿