Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu thống đốc Fed bị điều tra

16-11-2025 - 10:48 AM | Tài chính quốc tế

Cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Adriana Kugler đang bị điều tra sau khi nhiều giao dịch tài chính của gia đình bà bị phát hiện vi phạm quy tắc đạo đức của Fed.

Hồ sơ công bố cuối tuần này cho thấy chồng bà Kugler đã giao dịch cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện một số giao dịch vào thời điểm trùng hoặc gần với các cuộc họp chính sách của Fed.

Đây là hành vi bị cấm theo quy định đối với quan chức Fed và người thân. Bà Kugler xin miễn trừ nhưng không được chấp thuận.

Bà Kugler đã không tham dự cuộc họp chính sách của Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) ngày 30-31/7 và tuyên bố từ chức vào ngày 1/8. Hồ sơ kê khai tài chính cuối cùng của bà cũng không được bộ phận đạo đức của Fed chứng nhận. Đây là một diễn biến bất thường.

Vụ việc đã được chuyển cho Văn phòng Tổng Thanh tra của Fed.

Fed cho biết bà Kugler từng được đào tạo bổ sung về quy tắc đạo đức sau các vi phạm đầu tiên. Việc bà rời nhiệm sở sớm dẫn đến việc ông Stephen Miran, cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump tạm thời đảm nhiệm phần nhiệm kỳ còn lại. Ông Miran là người đang theo đuổi quan điểm cắt giảm lãi suất mạnh tay gây tranh cãi.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tiếp tục thúc giục Quốc hội Mỹ siết chặt hơn nữa quy tắc đạo đức của Fed nhằm ngăn ngừa giao dịch không phù hợp từ các quan chức.

Theo Reuters﻿

Hàng loạt quan chức phát biểu cứng rắn, dự đoán kịch bản Fed không cắt giảm lãi suất tăng vọt

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc chặn xuất khẩu 1 mặt hàng Mỹ không thể sản xuất, hàng loạt ngành công nghiệp chiến lược 'lo sốt vó', châm ngòi cuộc săn lùng chưa từng có trên toàn cầu

Trung Quốc chặn xuất khẩu 1 mặt hàng Mỹ không thể sản xuất, hàng loạt ngành công nghiệp chiến lược 'lo sốt vó', châm ngòi cuộc săn lùng chưa từng có trên toàn cầu Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: 1/4 gia đình lương ‘chỉ đủ ăn’, đốt 95% tiền vào sinh hoạt phí đắt đỏ, chênh lệch thu nhập lớn chưa từng có trong 9 năm

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: 1/4 gia đình lương ‘chỉ đủ ăn’, đốt 95% tiền vào sinh hoạt phí đắt đỏ, chênh lệch thu nhập lớn chưa từng có trong 9 năm Nổi bật

100 triệu USD bốc hơi, tổng thống Ukraine ra tuyên bố đặc biệt

100 triệu USD bốc hơi, tổng thống Ukraine ra tuyên bố đặc biệt

10:27 , 16/11/2025
Mỹ giảm thuế cho Thụy Sĩ từ 39% về 15%

Mỹ giảm thuế cho Thụy Sĩ từ 39% về 15%

10:07 , 16/11/2025
Ý tưởng táo bạo có thể tạo nên cơn sốt vàng trong không gian

Ý tưởng táo bạo có thể tạo nên cơn sốt vàng trong không gian

09:30 , 16/11/2025
Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

08:59 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên