11 tuổi làm 'trụ cột' gia đình, bán hàng rong lẫn rửa bát thuê kiếm sống, người phụ nữ 'không chịu thua số phận' trở thành triệu phú nước hoa nức tiếng

Nhà sáng lập hai thương hiệu nước hoa Jo Malone London và Jo Loves đã xuất hiện trong podcast “Executive Decisions” của CNBC.

Thương hiệu Jo Malone London được bán lại cho The Estée Lauder Companies vào năm 1999. Thương vụ này mang về cho bà hàng triệu USD nhưng con số cụ thể không được công bố.

Trước khi trở thành triệu phú, bà Malone lớn lên tại một khu nhà ở xã hội ở hạt Kent nước Anh. Mẹ của bà làm việc trong ngành làm đẹp. Cha của bà là một hoạ sĩ nhưng đồng thời là người nghiện cờ bạc.

Bà nói với người dẫn chương trình Sedgwick: “Từ năm 11 tuổi, tôi đã là trụ cột trong nhà, là người hỏi: ‘Chúng ta có đủ tiền trả cho công tơ điện và gas không?’ Vì tôi biết nếu ông ấy đem đánh bạc, chúng tôi sẽ không còn gì để ăn”.

Mẹ của Malone suy nhược tinh thần khi bà còn chưa bước vào tuổi thiếu niên. Malone phải nghỉ học gần một năm để xoay xở chăm lo cho cha mẹ và em gái.

Tận dụng kinh nghiệm học được từ mẹ, Malone tự pha chế những loại kem dưỡng da mà mẹ từng bán. Bà mang chúng lên tàu đến London và bán cho khách với giá 4,50 bảng (5,90 USD).

Bà kể: “Tôi đã giữ gia đình mình lại theo cách đó. Cha tôi thì lúc đến, lúc đi bất cứ khi nào ông cần”.

Malone cho biết bà trưởng thành từ những tháng ngày đó. “Dù chuyện gì xảy đến, tôi luôn tìm được lối thoát. Tôi tìm ra một lối đi, một đường hầm hay một chiếc thang. Và tôi luôn nghĩ: ‘Làm sao để kiếm được 20 bảng tiếp theo?’”.

Thứ Bảy hàng tuần, Malone bán tranh của cha vì gia đình cần tiền ăn. Chủ nhật, Malone ngồi cạnh ông trong những ván poker, nơi ông dạy Malone cách nhận biết những quân bài bị đánh dấu.

Giờ đây, Malone đã là một doanh nhân thành danh. Bà nhìn lại quãng tuổi thơ đầy thử thách như một thời điểm định hình sự kiên cường mà bà có ngày hôm nay.

Bà nói: “Tôi luôn tự nhủ rằng khi lớn lên, tôi sẽ không sống như thế này. Tôi sẽ không để gia đình mình như vậy”.

Bà nhớ về một buổi sáng mùa đông trong căn phòng không có lò sưởi. “Trên cửa sổ đóng băng. Tôi cào lớp băng bằng ngón tay, nhìn ra ngoài và nghĩ: ‘Mình phải thay đổi số phận’”.

Tuổi thiếu niên của bà trôi qua trong sự cô đơn vì không thể làm những việc bình thường cùng bạn bè như chơi thể thao. Bà phải ở nhà giặt giũ, nấu ăn và đón em gái đi học về.

Khi trưởng thành, bà mới nhận ra sự tự lập đã nuôi dưỡng bên trong mình tinh thần kinh doanh.

Bà nói: “Thời gian đầu chỉ là sinh tồn”. Malone kể lại những công việc đầu tiên của mình: làm trong tiệm hoa, rửa chén trong nhà hàng và dắt chó thuê.

Bà nói: “Tôi chưa từng xấu hổ khi phải rửa chén hay làm bất kỳ việc gì để tồn tại. Và khi bắt đầu kinh doanh dòng sản phẩm chăm sóc da đầu tiên, tôi biết mình đã nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình và tôi phải làm cho nó thành công”.

Bà nói thêm: “Đó là lúc khí chất doanh nhân trong tôi thực sự hình thành, dù khi đó tôi còn không biết từ ‘doanh nhân’ nghĩa là gì”.

Malone hiện không còn liên quan đến Jo Malone London. Bà sống tại Dubai. Năm nay, bà ra mắt thương hiệu đồ uống cao cấp Jo Vodka. Bà vẫn điều hành mảng thương hiệu nước hoa thứ hai là Jo Loves.

Theo CNBC﻿