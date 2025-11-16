Mỹ giảm thuế cho Thụy Sĩ từ 39% về 15%

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết mức thuế mà Mỹ áp dụng với hàng hóa của Thụy Sĩ sẽ chỉ còn là 15%, giảm so với mức 39% mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 8.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trả lời truyền thông rằng Washington đã đạt được thỏa thuận về thuế quan với Bern. Theo ông Geer, Thụy Sĩ đồng ý đưa một số hoạt động sản xuất tới Mỹ trong thời gian tới, và thỏa thuận vừa đạt được nhắm tới một số lĩnh vực như dược phẩm, luyện vàng và thiết bị đường sắt.

Dự kiến, thông tin chi tiết về thỏa thuận mà Thụy Sĩ mới đạt được với Mỹ sẽ được Hội đồng Liên bang cung cấp trong ngày 15/11.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan và An ninh biên giới Thụy Sĩ, nước này xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn nhập khẩu. Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thụy Sĩ sang Mỹ ước đạt 52,65 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 63,7 tỷ USD), trong đó dược phẩm là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thụy Sĩ, sau EU. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ đạt 14,13 tỷ franc (tương đương 17,09 tỷ USD).

Hồi tháng 5 vừa qua, hai tập đoàn dược phẩm lớn của Thụy Sĩ đã thông báo kế hoạch đầu tư vào thị trường Mỹ. Cụ thể, Novartis tuyên bố sẽ đầu tư thêm 23 tỷ USD tại Mỹ trong vòng 5 năm tới, trong khi Roche công bố kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế 39% lên hàng hóa Thụy Sĩ, sau khi phái đoàn nước này không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán tại Washington. Đây là một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp với các đối tác thương mại.



