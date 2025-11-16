Mặc nỗi sợ bong bóng AI, tập đoàn của huyền thoại Warren Buffett quyết không 'bỏ lỡ lần hai' một cổ phiếu công nghệ: Chuyện gì đây?

Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett tiếp tục nắm giữ cổ phần Amazon trong quý 3. Đây cũng là một doanh nghiệp hạ tầng AI quy mô lớn.

Việc bổ sung Alphabet diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu hãng này tăng mạnh. Dù thị trường vừa trải qua một đợt bán tháo vì nỗi sợ bong bóng AI, cổ phiếu Alphabet vẫn tăng 46% từ đầu năm đến nay.

Alphabet từng nằm trong tầm ngắm của Berkshire. Năm 2019, cánh tay phải đắc lực của Buffett là tỷ phú Charlie Munger khi đó thừa nhận rằng ông cảm thấy “như một thằng ngốc vì không đánh giá Google tốt hơn. "Tôi nghĩ Warren cũng cảm thấy như vậy”, ông nói.

Khi đó, sự thống trị của Google trong mảng tìm kiếm đã thu hút sự quan tâm của Berkshire. Còn hiện tại, Alphabet nằm trong nhóm các tập đoàn công nghệ dẫn đầu cuộc đua AI.

Alphabet, Amazon, Meta Platforms và Microsoft đang chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho AI. Và những khoản đầu tư này chưa có dấu hiệu chững lại.

Morgan Stanley ước tính nhóm doanh nghiệp hạ tầng AI sẽ chi khoảng 3.000 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu và các hạ tầng khác đến năm 2028.

Lượng vốn đầu tư không ngừng tăng, phần lớn dựa vào vay nợ, khiến giới tài chính lo ngại việc các doanh nghiệp AI có thể không chuyển hóa được các khoản chi khổng lồ này thành doanh thu và lợi nhuận bền vững.

Huyền thoại giới tài chính Warren Buffett sẽ rời vị trí CEO Berkshire vào cuối năm nay. Hiện chưa rõ ông, người kế nhiệm Greg Abel hay một lãnh đạo cấp cao khác là người quyết định mua cổ phiếu Alphabet.

Nhà đầu tư cũng có thể không được nghe trực tiếp từ “Nhà tiên tri xứ Omaha” về thương vụ này. Trong một lá thư công bố đầu tuần, Buffett cho biết ông sẽ “giữ im lặng”, không còn viết báo cáo thường niên của Berkshire hay phát biểu tại đại hội cổ đông.

Trước thời điểm Buffett nghỉ hưu, Berkshire duy trì quan điểm thận trọng với thị trường chứng khoán và hoạt động mua lại doanh nghiệp. Điều này đẩy lượng tiền mặt của tập đoàn lên mức kỷ lục.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire tiếp tục thu hẹp. Quý trước đánh dấu ba năm liên tiếp tập đoàn bán ròng. Đợt bán gần nhất bao gồm cả cổ phiếu Apple vốn đã được Berkshire bán ra suốt hơn một năm qua.

Theo Fortune﻿