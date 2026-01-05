Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính tài xế trong đoạn clip "cảnh báo" của du khách Hàn Quốc, phơi bày thủ thuật lừa đảo

05-01-2026 - 08:16 AM | Xã hội

Nam tài xế ở Nha Trang đã nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ trong thời gian này.

Tài xế trong đoạn clip được nhắc tới những ngày qua có tên là N.A.T. (33 tuổi, tạm trú phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa). Thông tin trên Tuổi Trẻ, khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế T. đã thừa nhận mình là người lái xe xuất hiện trong clip và sự việc xảy ra vào đầu tháng 11 năm 2025.

Khi đó, tài xế T. lái xe mang BKS: 28E-000.xx, để chạy dịch vụ taxi độc lập. T. có chở hai du khách Hàn Quốc từ khu vực Tháp Bà Ponagar về Chợ Đầm (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Khi kết thúc chuyến đi, T. đã thực hiện hành vi đánh tráo tờ 200 nghìn thành tờ 10 nghìn đồng ngay trên xe và toàn bộ hành vi này đã được nữ du khách ngồi ghế sau ghi lại.

Theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, hiện đơn vị đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội có lan truyền đoạn clip dài 11 giây do một du khách người Hàn Quốc chia sẻ. Nội dung của bài đăng như sau: “Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia Nha Trang!”. Phần chú thích kèm theo clip nêu rõ: “Họ nhận tờ 200.000 đồng bằng tay trái và rút ra tờ 10.000 đồng từ tay phải”.

Cụ thể, khi kết thúc chuyến đi, nam du khách ngồi ghế trước đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán tiền cước. Tài xế T. dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải nhanh chóng đưa lại tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu, yêu cầu trả thêm.

Hành vi này khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo Hương Trà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026

Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 Nổi bật

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 xuyên suốt 9 ngày: Đánh dấu ngay để xách vali về nhà sum họp

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 xuyên suốt 9 ngày: Đánh dấu ngay để xách vali về nhà sum họp Nổi bật

Không khí lạnh sầm sập tràn về: Miền Bắc chìm trong rét buốt, Hà Nội lạnh tê tái thấp nhất 10 độ C

Không khí lạnh sầm sập tràn về: Miền Bắc chìm trong rét buốt, Hà Nội lạnh tê tái thấp nhất 10 độ C

07:36 , 05/01/2026
674 lượt phạt nguội ở Hà Nội do camera AI ghi nhận trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

674 lượt phạt nguội ở Hà Nội do camera AI ghi nhận trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

06:50 , 05/01/2026
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga hầu tòa

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga hầu tòa

21:47 , 04/01/2026
Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi đang mang thai 34 tuần

Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi đang mang thai 34 tuần

21:18 , 04/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên