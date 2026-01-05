Danh tính tài xế trong đoạn clip "cảnh báo" của du khách Hàn Quốc, phơi bày thủ thuật lừa đảo

Tài xế trong đoạn clip được nhắc tới những ngày qua có tên là N.A.T. (33 tuổi, tạm trú phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa). Thông tin trên Tuổi Trẻ, khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế T. đã thừa nhận mình là người lái xe xuất hiện trong clip và sự việc xảy ra vào đầu tháng 11 năm 2025.

Khi đó, tài xế T. lái xe mang BKS: 28E-000.xx, để chạy dịch vụ taxi độc lập. T. có chở hai du khách Hàn Quốc từ khu vực Tháp Bà Ponagar về Chợ Đầm (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Khi kết thúc chuyến đi, T. đã thực hiện hành vi đánh tráo tờ 200 nghìn thành tờ 10 nghìn đồng ngay trên xe và toàn bộ hành vi này đã được nữ du khách ngồi ghế sau ghi lại.

Theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, hiện đơn vị đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội có lan truyền đoạn clip dài 11 giây do một du khách người Hàn Quốc chia sẻ. Nội dung của bài đăng như sau: “Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia Nha Trang!”. Phần chú thích kèm theo clip nêu rõ: “Họ nhận tờ 200.000 đồng bằng tay trái và rút ra tờ 10.000 đồng từ tay phải”.

Cụ thể, khi kết thúc chuyến đi, nam du khách ngồi ghế trước đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán tiền cước. Tài xế T. dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải nhanh chóng đưa lại tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu, yêu cầu trả thêm.

Hành vi này khiến dư luận vô cùng bức xúc.