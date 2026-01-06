Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra lệnh bắt tạm giam Hứa Văn Quang và em ruột

06-01-2026 - 22:20 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố hai anh em ruột rủ nhau vượt hàng trăm km từ Lào Cai vào Hà Tĩnh để trộm tài sản.

  1. Trước đó, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực khai thác Mỏ đá Động Mậu To của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành Đạt thuộc thôn Trung Đức, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh bị kẻ gian đột nhập, cắt trộm nhiều đoạn dây cáp điện tại các vị trí lắp đặt máy, thiết bị vận hành khai thác, gây thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin, Công an xã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát đối tượng, truy xét theo dấu vết hiện trường, kết hợp với công tác vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin để dựng lên đối tượng nghi vấn.

2 đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Công an xã đã nhanh chóng xác định và bắt giữ các đối tượng 2 đối tượng gồm: Hứa Văn Quang (1984) và Hứa Văn Quí (1990) đều trú tại thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên và thu giữ toàn bộ tang vật khi chúng đang ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu, Quang và Quí là hai anh em ruột, trong đó Quí là đối tượng từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", trước đây đã có thời gian làm việc tại các mỏ đá ở địa bàn huyện Kỳ Anh (cũ) nên Quí biết đường đi lối lại và biết được thiết kế cấp điện trong mỏ khai thác đá.

Khoảng đầu tháng 12/2025, Quí rủ Quang vượt hàng trăm cây số vào địa bàn xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh thuê nhà nghỉ tá túc rồi mua sắm các công cụ phương tiện để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ban ngày các đối tượng đi tìm hiểu địa bàn, khi màn đêm buông xuống, các đối tượng cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an xã đã hoàn tất hồ sơ đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 2 bị can Hứa Văn Quí và Hứa Văn Quang về tội Trộm cắp tài sản. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

