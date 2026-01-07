Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo nóng: Xuất hiện chiêu lừa mới, nhiều người sập bẫy mất trắng tiền trong tài khoản

07-01-2026 - 14:46 PM | Xã hội

Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi thông báo khẩn cảnh báo về chiêu trò lừa đảo này.

Thời gian gần đây, không gian mạng rộ lên một thủ đoạn lừa đảo đặc biệt nguy hiểm nhắm trực tiếp vào những người có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm. Thay vì các phương thức cũ, kẻ gian giờ đây tận dụng triệt để tính năng bảo mật và ẩn danh của Telegram để lập ra các hội nhóm "đầu tư – gửi tiền tiết kiệm lãi suất cao". Tại đây, chúng vẽ ra những viễn cảnh đầy hứa hẹn với các từ khóa hấp dẫn như "lãi suất vượt trội", "rút tiền siêu tốc" hay "bảo đảm an toàn 100%". Chính những cam kết phi thực tế này đã khiến không ít người dân nhẹ dạ cả tin nhanh chóng sập bẫy.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cà Mau), quy trình lừa đảo của các nhóm này được dàn dựng rất bài bản. Ngay khi nạn nhân tham gia vào nhóm Telegram, các đối tượng sẽ sử dụng số điện thoại lạ liên tục gọi điện, tự xưng là "nhân viên hỗ trợ" hoặc "chuyên viên tài chính". Chúng dùng các kịch bản tâm lý để thúc giục, hướng dẫn người dân nộp tiền với cam kết mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với ngân hàng truyền thống. Một khi tiền đã chuyển đi vào các ứng dụng hoặc website không rõ nguồn gốc, khả năng lấy lại gần như bằng không.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần giữ "cái đầu lạnh" trước mọi lời mời chào tài chính trên mạng. Tuyệt đối không tham gia các hội nhóm kêu gọi đầu tư với lãi suất cao bất thường và luôn nghi ngờ những cam kết "lợi nhuận khủng, không rủi ro". Đặc biệt, người dân không được thực hiện giao dịch chuyển tiền vào các trang web, ứng dụng lạ chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Bên cạnh việc tự bảo vệ mình bằng cách thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ đoạn lừa đảo mới trên báo đài, mỗi người dân cũng cần chủ động cảnh báo cho người thân và gia đình. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc lỡ trở thành nạn nhân, cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Công an ra cảnh báo nóng, tất cả người dân khi nhận được tin nhắn này đặc biệt chú ý

Theo Khả Văn

Đời sống và pháp luật

