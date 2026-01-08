Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đại tá Trần Xuân Lương giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

08-01-2026 - 18:00 PM | Xã hội

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam

Ngày 8-1, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Vùng. Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Theo đó, Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam. Đại tá Trần Xuân Lương, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đại tá Trần Xuân Lương giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, nhấn mạnh vai trò, sự đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Ngô Bình Minh đối với quá trình xây dựng, phát triển lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng.

Đại tá Trần Xuân Lương giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh 2.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc mừng Thiếu tướng Ngô Bình Mình (thứ 2 từ trái qua) và Đại tá Trần Xuân Lương (thứ 3 từ phải qua).

Trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Lê Đình Cường yêu cầu Thiếu tướng Ngô Bình Minh tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm thực tiễn; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với đại tá Trần Xuân Lương, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu tân Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.

Theo Ngọc Giang

Người lao động

