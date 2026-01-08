Bắt nhân viên giao hàng Nguyễn Thành Công, cơ quan công an ra cảnh báo nóng

Trước đó, ngày 24/12/2025, tại xã Hưng Yên Nam, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Công (sinh năm 1995), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An về hành vi Buôn bán hàng cấm.

Tang vật thu giữ 153 kg pháo nổ và một số vật chứng liên quan khác.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng là nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh chuyên vận chuyển hàng từ miền Bắc vào miền Nam, đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thành Công móc nối với số đối tượng cộm cán ở các tỉnh, thành khác đặt mua pháo, đưa về bán kiếm lời.

Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng thường ngụy trang pháo nổ trong các kiện hàng hợp pháp, khai báo là hàng tiêu dùng thông thường, đồng thời lợi dụng tính chất vận chuyển liên tỉnh của hoạt động chuyển phát nhanh để trà trộn, che giấu hành vi phạm tội.

Khi có đơn đặt hàng, Công sẽ trực tiếp nhận pháo, cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau, chờ thời cơ thuận lợi đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ.

Đến ngày 23/12/2025, tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, cảnh sát bắt quả tang Phạm Công Hùng (sinh năm 1982), trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Hồ Sỹ Long (sinh năm 1987), trú tại xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An về hành vi “Buôn bán hàng cấm”; thu giữ 110kg pháo nổ.

Tiếp đó, ngày 25/12/2025, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh Hùng (sinh năm 1976), trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, thu giữ 73,88 kg pháo nổ.

Từ các vụ việc trên, cơ quan công an cảnh báo người dân tuyệt đối không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép dưới mọi hình thức. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân khi phát hiện các hành vi liên quan đến pháo nổ trái phép cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.