Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự chủ nhà hàng Chăm Chỉ và một nhân viên quản lý

08-01-2026 - 10:35 AM | Xã hội

Các đối tượng Trần Bản Thiện và Trần Việt bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Tối 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an phường Hội An Đông bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà hàng Chăm Chỉ Club (địa chỉ 47 Cửa Đại, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 5 thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, cần sa.

Kiểm tra tại bàn các đối tượng đang ngồi, lực lượng Công an thu giữ 1 gói thảo mộc cần sa và 1 điếu thuốc lá bên trong có chứa thảo mộc cần sa. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tạm giữ hình sự chủ nhà hàng Trần Bản Thiện và một nhân viên - Ảnh 1.

Cảnh sát đưa nhiều đối tượng về trụ sở để làm việc liên quan đến hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mở rộng kiểm tra các khu vực khác của nhà hàng, lực lượng Công an phát hiện Trịnh Tú Bình (SN 2000, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy Kiểm tra túi xách của Bình, Công an thu giữ 2 cục thảo mộc cần sa được gói giấy bạc và 1 cối xay.

Tiến hành khám xét nơi ở của Bình, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ khoảng 200g thảo mộc cần sa.

Đối tượng khai nhận đã nhiều lần bán cần sa cho khách đến Nhà hàng Chăm Chỉ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về cần sa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự Trịnh Tú Bình về hành vi "Mua bán trái phép chất cần sa".

Tạm giữ hình sự chủ nhà hàng Trần Bản Thiện và một nhân viên - Ảnh 2.

Tạm giữ hình sự chủ nhà hàng Trần Bản Thiện và một nhân viên - Ảnh 3.

Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cảnh sát tiếp tục kiểm tra, phát hiện Trần Thanh Vinh (SN 2003, trú TP Huế) đang cất giấu 1 gói thảo mộc cần sa trong người.

Vinh khai mua cần sa của Trịnh Tú Bình với giá 3 triệu đồng để sử dụng, sau đó mang đến nhà hàng Chăm Chỉ tiếp tục sử dụng và có mời Trần Việt (SN 1991, trú phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng), quản lý của nhà hàng cùng tham gia.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự Trần Thanh Vinh về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Qua làm việc với chủ cơ sở là Trần Bản Thiện (SN 1986, trú phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) và nhân viên quản lý Trần Việt, cơ quan Công an xác định trong quá trình kinh doanh, vì mục đích lợi nhuận, Thiện đã cho khách sử dụng ma túy ngay tại cơ sở, cung cấp giấy bạc để khách cuốn cần sa sử dụng; bản thân Thiện và Việt cũng nhiều lần cùng khách sử dụng cần sa tại quán.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ hình sự Trần Bản Thiện và Trần Việt để điều tra về hành vi "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rùng mình nghe kẻ lừa đảo đọc vanh vách số dư, biết cả mã OTP: Lỗ hổng chết người đến từ đâu?

Rùng mình nghe kẻ lừa đảo đọc vanh vách số dư, biết cả mã OTP: Lỗ hổng chết người đến từ đâu? Nổi bật

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu từ ngày 1/7

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu từ ngày 1/7 Nổi bật

Thông báo về Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện nước ngoài

Thông báo về Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện nước ngoài

09:45 , 08/01/2026
Người từng chuyển tiền vào 26 tài khoản dưới đây, nhanh đến công an trình báo

Người từng chuyển tiền vào 26 tài khoản dưới đây, nhanh đến công an trình báo

08:39 , 08/01/2026
Hướng dẫn tặng quà Tết cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động

Hướng dẫn tặng quà Tết cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động

07:51 , 08/01/2026
Chùm ảnh vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

Chùm ảnh vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

07:20 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên