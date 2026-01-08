Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người từng chuyển tiền vào 26 tài khoản dưới đây, nhanh đến công an trình báo

08-01-2026 - 08:39 AM | Xã hội

Công an vừa phát đi thông báo đề nghị những cá nhân từng chuyển tiền vào 26 tài khoản ngân hàng sau đây, sớm liên hệ cơ quan công an.

Theo Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai), thông báo này được ban hành nhằm phối hợp thực hiện yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trong quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn và lan rộng ra nhiều địa phương trên cả nước.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 4/2025, Hoàng Vạn Sơn (sinh năm 2006, trú xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) cùng Đinh Bảo Thái (sinh năm 2006, cùng địa phương) đã thuê một căn hộ tại khu đô thị Vinsmart City (Hà Nội) để tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Hân Ngọc” để livestream trên nhiều fanpage như: Dũng Trọc Hà Đông, Bùi Anh Dũng Luxury, Thành Thiếu Gia, Hà Nội Phố, Sài Gòn Phố, Boy Phố Cổ, Thành Công Tử… nhằm dụ dỗ người xem tham gia đánh bạc trực tuyến trên một ứng dụng do Sơn thuê vận hành. Sau khi người chơi chuyển tiền theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.

Công an vừa phát đi thông báo đề nghị những cá nhân từng chuyển tiền vào 26 tài khoản ngân hàng sau đây, sớm liên hệ cơ quan công an. (Ảnh minh hoạ)

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng thuộc Ngân hàng Quân đội (MB Bank) đứng tên nhiều cá nhân khác nhau để nhận tiền lừa đảo. Tổng cộng có 26 số tài khoản được xác định có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Cụ thể, Ngân hàng MB Bank với các số tài khoản: 9999238952999; 33882856384333; 83319297177000; 2278382878888; 0709330899999; 67586854166686 và 68258447858888, đứng tên NGUYỄN VĂN PHƯỢNG (chủ tài khoản Nguyễn Văn Phượng).

Ngân hàng MB Bank với các số tài khoản: 22225002222; 0346465788481, đứng tên NGUYỄN DUY HOÀNG (chủ tài khoản Nguyễn Duy Hoàng).

Ngân hàng MB Bank với các số tài khoản: 0974931891; 2102200468686, đứng tên LÊ THÀNH TÔN (chủ tài khoản Lê Thành Tôn).

Ngân hàng MB Bank gồm các số tài khoản: 3356766754555; 0268888555965; 1209032002222; 2051055856582; 2105910585288; 02551234567800; 3546638833547; 4185646676575; 5665585589965; 32123355665588 và 32622266388666, đứng tên NGUYỄN NHƯ NGHĨA (chủ tài khoản Nguyễn Như Nghĩa).

Ngân hàng MB Bank với các số tài khoản: 9990116022003; 5256866664675; 56688557855888, đứng tên BÙI ANH DŨNG (chủ tài khoản Bùi Anh Dũng).

Ngân hàng MB Bank, số tài khoản: 95708199999, đứng tên TRIỆU KIM THANH (chủ tài khoản Triệu Kim Thanh).

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, Công an xã Ayun thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đồng thời đề nghị những ai từng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên khẩn trương liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo, cung cấp thông tin.

Người bị hại có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Dương Hoàng Kỳ (số điện thoại: 0366.604.521) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến trước ngày 20/1/2026. Sau thời điểm này, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật hiện hành.

Công an xã Ayun cũng đề nghị ban nhân dân các thôn, làng thông tin rộng rãi nội dung trên đến người dân; đồng thời kêu gọi những trường hợp phát hiện bản thân hoặc người quen có liên quan, chủ động phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

