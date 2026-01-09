Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-01-2026 - 07:42 AM | Xã hội

Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tối 8/1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (SN 1980; trú tại: Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Nội).

Các Quyết định, Lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định.

