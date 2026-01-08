Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí khẳng định, Đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị.

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại tướng Phan Văn Giang luôn chấp hành nghiêm chương trình, kế hoạch công tác, chế độ sinh hoạt; nêu cao trách nhiệm, tích cực tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối phát triển đất nước; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án, luật về quân sự, quốc phòng bảo đảm chất lượng với nhiều chính sách vượt trội, phù hợp với đặc thù quân sự và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Đại tướng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Đại tướng cũng nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.