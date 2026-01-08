Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hé lộ nguyên nhân chồng dùng dao truy sát vợ, con gái tại quán cắt tóc

08-01-2026 - 21:17 PM | Xã hội

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Dương Đăng Thụy, người có hành vi dùng dao truy sát vợ, con gái trong quán cắt tóc.

Ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại thôn Đại Giáp, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hé lộ nguyên nhân chồng dùng dao truy sát vợ, con gái tại quán cắt tóc- Ảnh 1.

Dương Đăng Thụy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 3-1, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip có nội dung phản ánh về hai mẹ con người phụ nữ tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bị một đối tượng bất ngờ lao vào nhà chém, gây bức xúc trong cộng đồng mạng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý, đối tượng có dấu hiệu sử dụng dao, hung khí nguy hiểm trong quá trình giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định ngày 3-1, Dương Đăng Thụy đã vào quán gội đầu ở đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, nơi chị N.T.D., là vợ và con của anh ta đang làm ở đây rồi dùng dao chém chị D. và con. Tuy nhiên, rất may mắn, 2 mẹ con người phụ nữ này đã né tránh được.

Hé lộ nguyên nhân chồng dùng dao truy sát vợ, con gái tại quán cắt tóc- Ảnh 2.

Hình ảnh Thụy dùng dao tấn công vợ và con gái tại quán cắt tóc

Riêng chị D. trong quá trình vật lộn, giằng co đã bị Thụy cắn vào tay gây thương tích, phải vào Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Hà Nội – Bắc Giang điều trị.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân của vụ việc này là do mâu thuẫn gia đình.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

