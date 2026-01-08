Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội, chủ nhà nhảy từ trên cao xuống, một cụ già còn mắc kẹt

Sáng 8/1, mạng xã hội xôn xao, bàng hoàng trước thông tin xảy ra cháy lớn tại ngôi nhà số 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Theo những hình ảnh được chia sẻ, đám cháy dữ dội bùng lên tại tầng 1 của ngôi nhà. Những cột khói đèn sì, cuồn cuộn bốc lên các tầng trên.

Theo thông tin trên báo VnExpress , ngôi nhà nơi xảy ra cháy cao 7 tầng, kinh doanh thiết bị điện, bên trong chứa rất nhiều hàng hóa.

Hiện trường đám cháy ở ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và chi viện của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác cùng cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy, xe thang xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương. (Ảnh: Báo Hà Nội Mới)

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông - ông Bùi Quang Huy cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Vì hoảng loạn, chủ nhà đã nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, hiện đã được đưa đi cấp cứu. Trong nhà vẫn còn một cụ già khoảng 100 tuổi bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng hiện vẫn đang khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin về vụ cháy khiến dư luận đau xót, cầu chúc gia đình chủ nhà tai qua nạn khỏi.



