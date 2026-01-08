Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NÓNG: Cháy lớn tại căn nhà 7 tầng ở Hà Nội, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ trên cao thoát thân

08-01-2026 - 11:00 AM

Khoảng 8h sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng nay (ngày 8/1), một vụ cháy xảy ra tại nhà dân số 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội. Theo quan sát, căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn có 6 tầng 1 tum. Được biết đây là 1 trong những cửa hàng điện da dụng lớn nhất khu chợ Hà Đông.

Vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.

Lực lượng PCCC cùng xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường

Lực lượng cứu hộ đang phải phá các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, đồng thời huy động lực lượng chi viện từ các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác cùng xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường.

Cho đến gần 10h, khói vẫn bốc cao từ tòa nhà. Cảnh sát tiếp tục phun nước và tìm kiếm cứu hộ.

Trao đổi với Vietnamnet, ông Bùi Huy Quang – Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Chủ nhà do hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Hiện trong nhà vẫn còn một cụ già khoảng 100 tuổi bị mắc kẹt.

Chia sẻ với chúng tôi, một người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, "Tôi có nghe kể là anh T. (chủ nhà-PV) nhảy từ trên tần 3 xuống mái tôn phía dưới. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ tầng 1 sau đó lan lên các tầng. Lực lượng PCCC đến kịp thời nhưng phải đừng từ bên nhà đối diện phun nước dập lửa. Do nhà ống lại cao tầng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn".

Nhiều người dân tập trung gần hiện trường theo dõi công tác chữa cháy

Ngôi nhà xảy ra cháy là nơi kinh doanh thiết bị điện, bên trong chứa rất nhiều hàng hóa.

Lực lượng PCCC phun nước dập lửa

Cột khói bốc cao nghi ngút

Theo Nam An

VTC News

