Cháy lớn tại kho phế liệu ở TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lực lượng chức năng phường Bình Dương vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 30/12, đám cháy bùng phát từ kho phế liệu chuyên thu gom lốp xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (gần ngã 3 Khu công nghiệp Đại Đăng).

Hiện trường vụ cháy.

Người dân tại hiện trường cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, tuy nhiên nhà xưởng toàn vật dụng dễ cháy nên việc dập lửa bất thành. Đám cháy sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhà kho.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều nhiều xe cứu hoả cùng các chiến sĩ PCCC đến hiện trường dập lửa.

Đến 18h ngọn lửa cơ bản được khống chế. May mắn không thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản trong kho đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cách đây nửa tháng, cũng tại TP.HCM, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty TNHH I.T khiến hơn 1.000m² nhà xưởng bị thiêu rụi.

Cụ thể, rạng sáng 15/12, ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH I.T nằm trên đường Tân Hiệp 14. Phát hiện vụ việc, nhiều người đã cố gắng sử dụng bình chữa cháy cá nhân để dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng ra xung quanh, cột khói đen bốc cao ngút trời.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM đã khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều hướng tiếp cận, tích cực phun nước để khống chế đám cháy.

Đến hơn 8h, ngọn lửa cơ bản đã được lực lượng chữa cháy kiểm soát và tiếp tục phun nước làm mát để ngăn ngừa cháy bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhà xưởng, cùng tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi.