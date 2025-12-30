Hơn 3.3 triệu người dân sẽ nhận được 2 khoản tiền lớn ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25.12.2025 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ Tết dương lịch 4 ngày liên tục. Theo đó công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1.1.2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4.1.2026), đồng thời hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2.1.2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10.1.2026).

Ảnh minh họa

Do lịch nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, lịch chi trả lương hưu ở Hà Nội sẽ bắt đầu từ những ngày làm việc tiếp theo sau kỳ nghỉ.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt và tài khoản cá nhân (thẻ ATM) từ ngày 6.1 đến 10.1.2026.

Về chi trả tiền mặt, theo quy định, thời gian chi trả ít nhất 6 giờ/ngày.

Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc chi trả bắt đầu từ ngày 12.1 đến hết ngày 25.1 (do ngày 11.1 rơi vào Chủ nhật).

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, trong kỳ chi trả tháng 12.2025, thành phố có hơn 606.000 người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền trên 4.200 tỉ đồng. Trong đó số nhận qua tài khoản cá nhân khoảng 603.000 người (tỉ lệ 99,5%), còn lại là nhận tiền mặt.

Bên cạnh đó, đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, việc chi trả lương hưu qua chuyển khoản tài khoản cá nhân sẽ thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên của tháng nhưng do Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày nên việc chuyển khoản sẽ bắt đầu vào ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau nghỉ lễ là ngày 5.1, tức thứ hai đầu tuần.

Với người nhận lương hưu bằng tiền mặt, Bưu điện TP Hồ Chí Minh, Bưu điện tỉnh Bình Dương (cũ) và Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ chi trả tại các điểm được giao nhiệm vụ từ ngày 10.1.2026.

Trong khi đó các bưu cục trung tâm sẽ chi trả từ ngày 12.1 đến 25.1.2026.

Cơ quan bảo hiểm xã hội lưu ý thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Nếu ngày chi trả trùng vào Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Đại diện BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, việc chi trả các chế độ BHXH, hưu trí, trợ cấp hàng tháng... qua chuyển khoản vào tài khoản đến nay đạt 94,3%.

Một số địa phương được chi trả sớm, chi trả gộp lương hưu

Người hưởng tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa đã được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH sớm, bắt đầu từ kỳ chi trả tháng 12.2025. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 05.12, bưu điện các địa phương đã bố trí đầy đủ nhân lực và cơ sở vật chất để chi trả gộp 3 tháng (tháng 12.2025, tháng 1 và tháng 02.2026), bảo đảm an toàn, chính xác và kịp thời cho người hưởng.a

Việc chi trả gộp được triển khai theo Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25.11.2025 của Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các tỉnh miền Trung và theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Tại Đắk Lắk, Bưu điện tỉnh đã chi trả cho 24.125 người hưởng trong kỳ tháng 12.2025, với tổng số tiền gần 352 tỉ đồng. Do ảnh hưởng của lũ lụt, một số địa bàn chưa khắc phục hoàn toàn, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, cập nhật thông tin để bảo đảm chi trả đầy đủ. Công tác chi trả tại các điểm kéo dài đến hết ngày 7.12, sau đó người hưởng có thể nhận tại các bưu cục; đối với người già yếu, khó đi lại, bưu điện tổ chức chi trả tại nhà.

Tại Lâm Đồng, bưu điện bố trí 296 điểm chi trả trên toàn tỉnh. Trong kỳ chi trả tháng 12/2025, địa phương đã chi trả cho 14.799 người hưởng, trong đó 142 trường hợp được chi trả tại nhà, với tổng số tiền 253,3 tỉ đồng; việc chi trả tại các điểm kết thúc vào ngày 10.12.

Hiện nay, toàn hệ thống BHXH Việt Nam thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (trong đó, cơ quan BHXH thực hiện trực tiếp chi trả qua tài khoản cá nhân cho 70% người hưởng trên toàn quốc). Còn lại, người hưởng có thể nhận tiền bằng các hình thức chi trả linh hoạt khác như: tiền mặt tại các điểm chi trả hoặc chi trả tại nhà (đối với các trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả).