Doanh nghiệp có được hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Cụ thể, điểm a, khoản 1 Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019 quy định Tết Dương lịch là một trong các ngày lễ bắt buộc người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Đối với doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, pháp luật không ấn định lịch nghỉ cố định, mà cho phép người sử dụng lao động chủ động quyết định lịch nghỉ, miễn bảo đảm tối thiểu 1 ngày nghỉ đúng quy định.

Hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 như thế nào?

Năm 2026, Tết Dương lịch rơi vào thứ năm (ngày 1-1-2026). Với những doanh nghiệp có chế độ nghỉ hằng tuần 2 ngày (thứ bảy và chủ nhật), người sử dụng lao động có thể thỏa thuận hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ.

Phương án phổ biến là: Hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (ngày 2-1-2026) sang làm bù vào thứ bảy ngày 27-12-2025 hoặc thứ bảy 10-1-2026.

Nếu áp dụng cách này, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ năm ngày 1-1-2026 đến hết chủ nhật ngày 4-1-2026, bao gồm: 1 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch theo luật; 1 ngày nghỉ do hoán đổi làm bù; 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Việc hoán đổi này không trái quy định, với điều kiện có sự thống nhất trong doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi tiền lương cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp cho biết họ sẽ áp dụng hoán đổi để tạo điều kiện cho người lao động có kỳ nghỉ dài hơn

Trường hợp nào không áp dụng được hoán đổi?

Đối với các doanh nghiệp chỉ nghỉ hằng tuần 1 ngày (chủ nhật), phương án hoán đổi như trên không khả thi. Khi đó, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày Tết Dương lịch (thứ năm, ngày 1-1-2026), trừ trường hợp có thỏa thuận sử dụng ngày nghỉ phép năm để nghỉ thêm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực hành chính – sự nghiệp, lịch nghỉ Tết Dương lịch cũng là 1 ngày theo quy định chung, trừ khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày hưởng nguyên lương trong năm 2026?

Theo Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương trong năm là 11 ngày, gồm: Tết Dương lịch: 1 ngày; Tết Âm lịch: 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày; Ngày Chiến thắng (30-4): 1 ngày; Ngày Quốc tế Lao động (1-5): 1 ngày và Quốc khánh 2-9: 2 ngày.

Bên cạnh đó, theo Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng trong điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương.

Như vậy, trong điều kiện làm việc bình thường, người lao động có thể được nghỉ tối thiểu 23 ngày hưởng nguyên lương trong năm 2026 (11 ngày lễ, Tết + 12 ngày phép năm).