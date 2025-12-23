Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dương Thị Hoàng Yến sinh năm 1997 bị bắt

23-12-2025 - 08:48 AM | Xã hội

Dương Thị Hoàng Yến bị bắt do có hành vi môi giới mại dâm.

Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.

Dương Thị Hoàng Yến bị bắt - Ảnh 1.

Đối tượng Dương Thị Hoàng Yến. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Cụ thể, tối ngày 19/12/2025, Tổ công tác Công an phường Ngọc Hà tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Đấu tranh, khai thác, gái bán dâm khai nhận được môi giới bán dâm với số tiền 3 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được Công an phường đã làm rõ đối tượng môi giới mại dâm là Dương Thị Hoàng Yến (SN 1997, trú tại tỉnh Long An).

Hiện Công an phường Ngọc Hà đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

