Khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, bắt giam Hồ Thành Được sinh năm 1991 và gần 30 người khác

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán nợ, đòi nợ thuê hoạt động trái pháp luật do Hồ Thành Được (biệt danh Được “Đất Bắc”, sinh năm 1991, quê Đồng Tháp) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc xử lý các băng nhóm hình sự lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm pháp, Giám đốc Công an TP HCM đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đồng loạt rà soát, nắm tình hình các đối tượng nghi vấn trên toàn địa bàn.

Chân dung Hồ Thành Được. Ảnh: Công an TP HCM

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, hoạt động thông qua nhiều công ty “bình phong”, trong đó nổi bật là Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam. Toàn bộ hoạt động của các pháp nhân này đều do Hồ Thành Được chỉ đạo từ phía sau.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP HCM đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng và phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt xóa đường dây trong thời gian ngắn nhất.

Quá trình điều tra cho thấy, Hồ Thành Được đã chỉ đạo đàn em đứng tên thành lập ba công ty nói trên, phân công người đại diện pháp luật nhằm che giấu vai trò cầm đầu. Các doanh nghiệp này đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển dụng nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái phép.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: Công an TP HCM

Thủ đoạn của nhóm là ký kết các hợp đồng mua bán nợ mang tính hình thức với người có khoản nợ khó đòi, thực chất nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Đổi lại, khách hàng phải chi trả cho băng nhóm từ 10% đến 50% số tiền thu hồi được, tùy từng vụ việc.

Đến ngày 13/12, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi công tác, triệu tập và bắt giữ 28 đối tượng liên quan; khám xét khẩn cấp 6 địa điểm gồm trụ sở ba công ty và nơi ở của các nghi can. Tang vật thu giữ gồm 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Kết quả bước đầu xác định, nhóm của Hồ Thành Được đã thực hiện ít nhất ba vụ cưỡng đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ thêm các hành vi vi phạm và trách nhiệm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.