Công an TPHCM truy nã vợ chồng giám đốc Công ty Hoàng Sa

Ngày 22-12, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Lý Hoài Vũ (cựu Chi cục phó Chi cục Thú y vùng VI), Nguyễn Minh Thành (cựu nhân viên thuộc Chi cục Thú y vùng VI), Trần Trung Nhân (cựu Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan đến vụ án, Công an TPHCM cũng đề nghị truy tố 20 bị can khác về các tội "Đưa hối lộ", "Buôn lậu", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trụ sở Chi cục Thú y vùng VI

Ngoài ra, trong vụ án này, Công an TPHCM đã truy nã Trần Nguyên Bình (SN 1982, Giám đốc Công ty Hoàng Sa) và Đỗ Thùy Nhung (vợ Bình) do 2 người này đã trốn ra nước ngoài, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, đây là đường dây nhập lậu sản phẩm từ động vật đặc biệt lớn với khối lượng hơn 116.000 tấn, giá trị các lô hàng nhập khẩu trái phép là trên 2.143 tỉ đồng.

Việt Nam hiện chưa cho phép nhập khẩu các sản phẩm động vật thuộc loài nhai lại như bò, cừu có nguồn gốc từ châu Âu từng xuất hiện hoặc có nguy cơ dịch bệnh bò điên, nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, một số cá nhân và doanh nghiệp đã tìm cách qua mặt cơ quan chức năng để nhập khẩu trái phép các mặt hàng này vào Việt Nam.

Vợ chồng Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, đồng thời thuê người khác đứng tên làm giám đốc.

Hai bị can Lý Hoài Vũ (trái) và Bạch Đức Lữu

Không dừng lại ở đó, 2 người còn lập thêm 5 công ty khác nhằm phục vụ việc nhập khẩu trái phép các sản phẩm như bột hồng cầu, bột xương từ loài động vật nhai lại có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu không được phép nhập vào Việt Nam. Các sản phẩm này sau đó được bán cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi để thu lợi bất chính.

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm giả nhiều loại giấy tờ nhằm hợp thức hóa việc nhập khẩu hai lô hàng bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ Pháp – mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu.

Tháng 8-2023, Công an TPHCM phát hiện Công ty Hoàng Sa đang vận chuyển 10 container thuộc hai lô hàng này, trị giá hơn 6,5 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2020, vợ chồng Bình đã tổ chức làm giả hồ sơ để nhập khẩu tổng cộng 750 lô hàng với khối lượng gần 116.500 tấn, tổng trị giá hơn 1.764 tỉ đồng.

Để các lô hàng được thông quan thuận lợi, vợ chồng Bình đã đưa hối lộ cho Trần Trung Nhân, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện thuộc Chi cục Thú y vùng VI. Trong giai đoạn 2018–2023, Nhân đã nhận tổng cộng 2,9 tỉ đồng.

Số tiền này được Nhân chia lại cho một số cá nhân trong trạm kiểm dịch, mỗi người nhận từ 5-7 triệu đồng/tháng, phần còn lại Nhân giữ cho cá nhân. Ngoài ra, Nhân còn nhận thêm khoảng 1 tỉ đồng từ doanh nghiệp khác dưới danh nghĩa "cảm ơn" vì tạo điều kiện giải quyết nhanh hồ sơ.