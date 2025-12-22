Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Công an có đề xuất mới nhất về thông tin cá nhân của tất cả người dân

22-12-2025 - 16:00 PM | Xã hội

Đề xuất nằm trong Dự thảo mới về định danh điện tử.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đưa ra nhiều đề xuất điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến phạm vi, đối tượng và cách thức cấp tài khoản định danh điện tử, nhằm phù hợp hơn với thực tiễn quản lý và nhu cầu sử dụng dịch vụ số hiện nay.

Theo nội dung dự thảo, tài khoản định danh điện tử sẽ được cấp cho cả cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Đáng chú ý, dự thảo đã làm rõ và mở rộng hơn nhóm đối tượng theo độ tuổi cũng như tình trạng cư trú, thay vì chỉ bó hẹp trong một số điều kiện như quy định hiện hành.

Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đã được cấp thẻ căn cước còn hiệu lực, sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử ở cả mức độ 1 và mức độ 2. Với nhóm công dân dưới 14 tuổi, dự thảo cho phép cấp tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi được cấp tài khoản mức độ 1 nếu đã có thẻ căn cước.

Đối với người nước ngoài, dự thảo quy định linh hoạt hơn so với trước đây. Theo đó, người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên, nếu được phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên hoặc có thị thực dài hạn còn hiệu lực, có thể được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 khi có nhu cầu. Trẻ em nước ngoài dưới 6 tuổi thuộc nhóm này được xem xét cấp tài khoản mức độ 1.

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy định cho phép công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài tiếp tục sử dụng tài khoản định danh điện tử và các tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia thông qua nền tảng kết nối, liên thông quốc tế về định danh và xác thực điện tử đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Riêng đối với các cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam, dự thảo đề xuất cấp tài khoản định danh điện tử theo một hình thức thống nhất, không phân chia theo các mức độ như đối với cá nhân.

So với Nghị định 69/2024/NĐ-CP đang có hiệu lực, dự thảo sửa đổi đã mở rộng đối tượng người nước ngoài được cấp tài khoản định danh điện tử, chuyển từ điều kiện bắt buộc phải có thẻ thường trú, tạm trú sang điều kiện cư trú hợp pháp đủ thời gian hoặc có thị thực dài hạn. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và người nước ngoài trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến và hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành, nhằm từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

