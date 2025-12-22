Thông báo quan trọng tới tất cả các chủ trọ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 15/12.

Trong đó, tờ Pháp luật TPHCM dẫn lại Điều 10 của Nghị định quy định: Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 1-3 người lưu trú sẽ bị tiền từ 2-4 triệu đồng, gấp đôi so với mức phạt trước đây.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 4-8 người lưu trú sẽ bị phạt tiền từ 4-8 triệu đồng, thay vì phạt từ 2-4 triệu đồng như trước đây.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người lưu trú trở lên sẽ bị phạt từ 8-12 triệu đồng, trong khi trước đây chỉ phạt từ 4-6 triệu đồng.

Hiện nay, người dân có thể thực hiện thủ tục thông báo lưu trú thông qua ứng dụng VNeID một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian.

Để thông báo lưu trú trên VNeID người dân thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào app VNeID. Chọn thủ tục hành chính

Nếu chưa có tài khoản định danh điện tử, xem thêm Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử trên điện thoại.

Bước 2: Chọn "Thông báo lưu trú"

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu"

Bước 4: Chọn "Cơ quan công an thực hiện". Lưu ý, phải chọn cả cấp tỉnh, xã

Bước 5: Chọn loại hình cơ sở cư trú, bao gồm:

- Cơ sở lưu trú du lịch.

- Ký túc xá sinh viên.

- Cơ sở khám chữa bệnh.

- Hộ gia đình.

- Nhà ngăn phòng cho thuê.

- Cơ sở khác.

Bước 6: Chọn tên cơ sở lưu trú. Sau khi nhập đầy đủ thông tin tại các bước trên, ứng dụng sẽ hiển thị tên danh sách các cơ sở lưu trú.

Bước 7: Chọn tiếp tục. Sau đó chọn xác nhận

Bước 8: Chọn "Thêm người lưu trú"

Bước 9: Điền thông tin của người lưu trú

Nếu người thông báo lưu trú đồng thời là người lưu trú thì người dân tick vào ô như trên hình, sau đó hệ thống sẽ tự điền thông tin.

Nếu người thông báo lưu trú không phải là người lưu trú thì phải tự điền các thông tin như ứng dụng yêu cầu.

Bước 10: Điền thông tin lưu trú

Bước 11: Bấm "Lưu"

Bước 12: Bấm "Gửi yêu cầu"

Màn hình sẽ hiển thị để xác nhận lại thông tin của người lưu trú để chúng ta rà soát lại các thông tin, sau khi hoàn tất thì chọn “Gửi yêu cầu”.