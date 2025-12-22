Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Chủ tịch Công ty Xây lắp điện Hoàng Thu Hồng

22-12-2025 - 15:20 PM | Xã hội

Hoàng Thu Hồng bị khởi tố liên quan đến vụ người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện.

Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 cá nhân liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến anh N.X.V. (34 tuổi, trú xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) tử vong khi đang làm việc trên trụ điện trung thế.

Bắt Chủ tịch Công ty Xây lắp điện Hoàng Thu Hồng - Ảnh 1.

Hoàng Thu Hồng làm việc với công an. Ảnh: Khánh Hòa TV

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ba người bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định trong vận hành công trình điện lực gồm Hoàng Thu Hồng – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Nguyễn Thanh Bình – Phó giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang, và Trần Anh Vũ – chuyên viên Đội quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

Hai bị can còn lại là Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi, đều là công nhân Đội quản lý điện Vĩnh Hải, bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về an toàn lao động. Trong số 5 bị can, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với bốn người để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong quá trình thi công, các đơn vị và cá nhân liên quan đã không chấp hành đầy đủ các quy định bắt buộc về an toàn lao động và quy trình vận hành công trình điện lực. Những thiếu sót này được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn chết người.

Bắt Chủ tịch Công ty Xây lắp điện Hoàng Thu Hồng - Ảnh 2.

Chân dung 5 bị can. Ảnh: NLĐ

Trước đó, vào tối 7-12, anh N.X.V. bị điện giật tử vong khi đang làm việc trên trụ điện trung thế tại tổ dân phố Xuân Lạc, phường Tây Nha Trang.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

