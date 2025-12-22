Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc sắp có mưa to, xuất hiện rét đậm

22-12-2025 - 17:50 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 25/12, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/12) và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời lạnh về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng.

Dự báo, từ đêm 23/12 đến ngày 25/12, khu vực này khả năng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi do tác động của không khí lạnh tràn về, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng ngày 25/12 trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Miền Bắc sắp có mưa to, xuất hiện rét đậm- Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa rào rải rác cho khu vực Bắc Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

