Miền Bắc sắp có mưa to, xuất hiện rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/12) và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời lạnh về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng.

Dự báo, từ đêm 23/12 đến ngày 25/12, khu vực này khả năng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi do tác động của không khí lạnh tràn về, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng ngày 25/12 trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa rào rải rác cho khu vực Bắc Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.