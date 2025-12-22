Tin vui cho người hưởng trợ giúp xã hội ở Hà Nội từ năm 2026

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.

Từ 1-1-2026, chuẩn trợ giúp xã hội của Hà Nội tăng lên 650.000 đồng/tháng. Ảnh minh hoạ

Theo nghị quyết, đối tượng được áp dụng chính sách trợ giúp xã hội của Hà Nội gồm các nhóm bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nâng chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng

Trong đó, nhóm hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, thuộc các trường hợp: bị bỏ rơi chưa được nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha lẫn mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ khi người còn lại bị tuyên bố mất tích; mồ côi cha hoặc mẹ khi người còn lại đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc nhà xã hội; mồ côi cha hoặc mẹ khi người còn lại đang chấp hành án phạt tù, quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc; cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích; hoặc cả cha và mẹ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.

Tiếp theo, nhóm trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng còn bao gồm các trường hợp: cả cha và mẹ đang chấp hành án phạt tù hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích, người còn lại đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích, người còn lại đang chấp hành án phạt tù hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính; cha hoặc mẹ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, người còn lại đang chấp hành án phạt tù hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, người thuộc diện bảo trợ xã hội nêu trên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, khi đủ 16 tuổi nhưng vẫn học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học (văn bằng thứ nhất) thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đến khi kết thúc khóa học, song không quá 22 tuổi.

Ngoài các nhóm nêu trên, nghị quyết còn quy định trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo thuộc diện hưởng trợ giúp xã hội.

Chính sách cũng áp dụng với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sống đơn thân, chưa có vợ hoặc chồng; hoặc đã có vợ, chồng nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật, đang trực tiếp nuôi con dưới 16 tuổi, hoặc nuôi con từ 16 đến 22 tuổi đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (văn bằng thứ nhất). Nhóm này được gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con.

Đối với người cao tuổi, diện hưởng trợ giúp xã hội gồm: người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người từ đủ 75 đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng; người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng, không đủ điều kiện sống tại cộng đồng nhưng được cá nhân, tổ chức nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Nghị quyết cũng áp dụng với người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật; trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn nhưng không thuộc các nhóm đã quy định trước đó; người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội.

Cán bộ xã Bát Tràng (TP Hà Nội) hướng dẫn người dân làm hồ sơ trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh: KTDT

Bên cạnh đó, đối tượng áp dụng còn bao gồm những người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội của TP Hà Nội và người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Về mức chuẩn trợ giúp xã hội, nghị quyết quy định các đối tượng hưởng theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP gồm người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng nhưng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ngoài ra, công dân Việt Nam từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Chính phủ, cũng thuộc diện áp dụng.

Nghị quyết 63 có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội của TP Hà Nội là 650.000 đồng/tháng.

Nguyên tắc chi trả trợ cấp xã hội theo mức chuẩn mới

Đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật BHXH 2024 và Nghị định 176/2025/NĐ-CP, hiện mức hưởng là 500.000 đồng mỗi tháng, thành phố hỗ trợ thêm 150.000 đồng/tháng từ ngân sách địa phương để bảo đảm tổng mức hưởng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội của Hà Nội. Nhóm này đồng thời được nhận quà Tết như các đối tượng bảo trợ xã hội theo chính sách của thành phố.

Với các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, mức trợ cấp hằng tháng được tính bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều diện hưởng chính sách trợ cấp, hỗ trợ hằng tháng với các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một chính sách hoặc mức hưởng cao nhất.

Nghị quyết cũng nêu rõ, khi Trung ương điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức hỗ trợ cho các đối tượng cao hơn mức của TP Hà Nội, việc chi trả sẽ thực hiện theo mức của Trung ương.

TP Hà Nội hiện có gần 282.700 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, trong đó bảo trợ xã hội là hơn 119.600 người; người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội là 84.371 người; người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới từ tháng 7- 2025 là 78.639 người. Bên cạnh đó, hơn 3.100 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố.



