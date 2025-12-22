Nhận được cuộc gọi có nội dung sau, hãy tắt máy ngay lập tức

Mới đây, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng cần đặc biệt thận trọng trước tình trạng liên tục nhận cuộc gọi từ số lạ, khi nhấc máy nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, hoặc điện thoại chỉ đổ chuông một lần rồi tự ngắt.

Những cuộc gọi này thường được gọi là “cuộc gọi im lặng” hoặc “cuộc gọi nháy máy”. Theo khuyến cáo từ Trend Micro và Whoscall, người dùng tuyệt đối không nên trả lời hoặc gọi lại, bởi đây có thể là chiêu trò lừa đảo với nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Với hình thức cuộc gọi im lặng, phía gọi không phát ra âm thanh sau khi kết nối, có thể do hệ thống quay số tự động hoặc cố tình giữ im lặng để thu thập thông tin. Trong khi đó, các cuộc gọi chỉ đổ chuông một lần được thiết kế nhằm kích thích sự tò mò, khiến người nhận chủ động gọi lại.

Đây là thủ đoạn lừa đảo qua cuộc gọi mới mà người dân nên cảnh giác. (Ảnh minh hoạ)

Theo các báo cáo an ninh mạng, việc phản hồi những cuộc gọi này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.

Trước hết là nguy cơ bẫy cước phí cao. Kẻ gian thường sử dụng số điện thoại quốc tế hoặc đầu số tính cước đặc biệt. Khi người dùng gọi lại, cuộc gọi có thể bị chuyển sang hệ thống thoại quốc tế với mức phí rất lớn, toàn bộ chi phí do người gọi chi trả.

Thứ hai, xác nhận số điện thoại đang hoạt động. Chỉ cần nghe máy hoặc gọi lại, số điện thoại của người dùng sẽ bị đánh dấu là hợp lệ, từ đó dễ trở thành mục tiêu của hàng loạt cuộc gọi rác và lừa đảo trong tương lai.

Thứ ba, nguy cơ phát tán mã độc. Một số cuộc gọi có thể dẫn dụ người dùng truy cập website giả mạo, nhấp vào liên kết hoặc làm theo hướng dẫn bằng giọng nói, gây rò rỉ dữ liệu cá nhân hoặc cài đặt phần mềm độc hại lên thiết bị.

Đáng chú ý, Whoscall cảnh báo về nguy cơ thu thập giọng nói bằng AI. Chỉ với những câu đơn giản như “alo” hay “tôi nghe đây”, giọng nói của người dùng có thể bị ghi lại và sử dụng cho các hình thức giả mạo ngày càng tinh vi.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị người dùng không gọi lại số lạ, đặc biệt là những số có mã quốc tế; chủ động chặn các số đáng ngờ; sử dụng ứng dụng nhận diện và cảnh báo cuộc gọi; đồng thời chia sẻ thông tin này với người lớn tuổi để tránh trở thành nạn nhân vì tò mò.

Trong trường hợp nghi ngờ đã rơi vào bẫy lừa đảo, người dân có thể liên hệ đường dây nóng chống lừa đảo 156 để được hỗ trợ kịp thời.