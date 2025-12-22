Người phụ nữ lập công ty "ma", xuất khống 400 hóa đơn 90 tỉ đồng

Ngày 22-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Nguyễn Tường Thi tại cơ quan điều tra

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn trong lĩnh vực khoáng sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tập trung xác minh, điều tra nghi vấn hoạt động mua bán hóa đơn của các công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng công trình.

Qua điều tra, nổi lên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn GTGT với số tiền trước thuế hơn 80 tỉ đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và tiến hành khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Tường Thi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 19-12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các địa phương tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thi khi đối tượng đang trên đường trốn từ tỉnh Đắc Lắk sang tỉnh Quảng Ngãi.

Qua điều tra, xác định Nguyễn Tường Thi là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn GTGT với tổng giá trị khoảng 90 tỉ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.