Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp đón mưa rét đúng ngày giáng sinh

23-12-2025 - 07:20 AM | Xã hội

Dự báo đêm 24/12 và ngày 25/12, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc sẽ có mưa rào rải rác, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trước khi đón mưa rét, hôm nay miền Bắc tiếp tục có một ngày đông ấm. Miền Trung giảm mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay (23/12) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Miền Bắc đón mưa rét vào dịp Giáng sinh năm nay.

Dự báo từ đêm mai (24/12) đến ngày 25/12, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu, trời rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi rét đậm.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay trời tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác nhưng cường độ mưa giảm so với hai ngày qua. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Dự báo khoảng ngày 25-26/12, khu vực này đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo khoảng 24-25/12, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, chất lượng không khí ở các tỉnh miền Bắc ở mức trung bình, ít ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người, phù hợp với các hoạt động ngoài trời.

Theo Tú Oanh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin nhắn Zalo bình thường như thế này nhưng đủ khiến tài khoản ngân hàng của bạn "bốc hơi"

Tin nhắn Zalo bình thường như thế này nhưng đủ khiến tài khoản ngân hàng của bạn "bốc hơi" Nổi bật

Bộ Công an có đề xuất mới nhất về thông tin cá nhân của tất cả người dân

Bộ Công an có đề xuất mới nhất về thông tin cá nhân của tất cả người dân Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, bắt giam Hồ Thành Được sinh năm 1991 và gần 30 người khác

Khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, bắt giam Hồ Thành Được sinh năm 1991 và gần 30 người khác

06:59 , 23/12/2025
Người phụ nữ lập công ty "ma", xuất khống 400 hóa đơn 90 tỉ đồng

Người phụ nữ lập công ty "ma", xuất khống 400 hóa đơn 90 tỉ đồng

23:19 , 22/12/2025
Công an TPHCM truy nã vợ chồng giám đốc Công ty Hoàng Sa

Công an TPHCM truy nã vợ chồng giám đốc Công ty Hoàng Sa

22:12 , 22/12/2025
Nhận được cuộc gọi có nội dung sau, hãy tắt máy ngay lập tức

Nhận được cuộc gọi có nội dung sau, hãy tắt máy ngay lập tức

21:32 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên