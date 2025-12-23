Bắt tạm giam đối với Võ Thị Hồng Nga sinh năm 2001

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị mới đây đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Hồng Nga (24 tuổi, trú xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Hồng Nga (sinh năm 2001, trú tại An Lục Long, tỉnh Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tình hình người dân trên địa bàn tỉnh bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua hàng trên không gian mạng.

Đối tượng Võ Thị Hồng Nga tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Lợi dụng nhu cầu mua sắm đồ gia dụng giá rẻ, Võ Thị Hồng Nga lập tài khoản mạng xã hội ảo để quảng cáo bán nồi niêu, dép, đồ dùng nhà bếp với giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Trong quá trình giao dịch, đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào các tài khoản ngân hàng không đứng tên mình.

Sau khi nhận tiền, đối tượng Võ Thị Hồng Nga không giao hàng như cam kết mà tiến hành khóa, xóa các tài khoản mạng xã hội, chặn liên lạc với bị hại, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, hành vi của Võ Thị Hồng Nga đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.