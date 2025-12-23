Chi tiết 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Hà Nội

Theo Nghị quyết số 85 của Hội đồng Bầu cử quốc gia , tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182.

Trong đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị TP Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại phiên thảo luận tổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: quochoi.vn)

Chi tiết số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu ở Hà Nội:

STT Đơn vị bầu cử Số ĐBQH được bầu 1 Đơn vị số 1, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa 3 2 Đơn vị số 2, gồm các phường: Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt 3 3 Đơn vị số 3, gồm các phường: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở 3 4 Đơn vị số 4, gồm các phường: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ 3 5 Đơn vị số 5, gồm các phường: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã: Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh 3 6 Đơn vị số 6, gồm các phường: Sơn Tây, Tùng Thiện và các xã: Đoài Phương, Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn 3 7 Đơn vị số 7, gồm phường Thanh Liệt và các xã: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân 3 8 Đơn vị số 8, gồm các xã: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa 3 9 Đơn vị số 9, gồm phường Chương Mỹ và các xã: Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát 3 10 Đơn vị số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh 3 11 Đơn vị số 11, gồm các xã: Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh 2

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 500 người. Trong đó, dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026.