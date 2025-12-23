Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chợ Hà Nội cháy dữ dội, sơ tán nhiều hộ dân, phong tỏa đường Trịnh Đình Cửu

23-12-2025 - 09:10 AM | Xã hội

Sáng sớm 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu chợ nằm trên đường Trịnh Đình Cửu (Hà Nội).

Theo người dân, vào sáng sớm cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại một ki-ốt trong chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt). Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra xung quanh.

Tiếp nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Các tiểu thương tại một số ki-ốt bên trong chợ đã nhanh chóng sơ tán ra ngoài.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa một đoạn đường Trịnh Đình Cửu để phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn.

Theo nhân chứng, đám cháy bùng phát vào khoảng 4h cùng ngày.

“Khi chúng tôi nhận được tin báo cháy, chạy ra xem thì lửa đã bùng lên dữ dội. Bên trong, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi”, một nhân chứng cho hay.

Một tiểu thương cho biết, khu chợ này đã cũ, nhiều hạng mục bên trong xuống cấp, xập xệ.

Đến 7h cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục dập lửa.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

