Bắt Nguyễn Văn Sơn 66 tuổi

23-12-2025 - 09:20 AM | Xã hội

Nguyễn Văn Sơn vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ tại TP HCM sau gần 27 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ngày 22/12 cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ thành công Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1958, thường trú tại xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/7/1998, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định truy nã số 26 đối với Nguyễn Văn Sơn về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Suốt 27 năm lẩn trốn, Sơn liên tục thay đổi địa điểm sinh sống và danh tính nhằm xóa sạch dấu vết, gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn - Ảnh: Công an Đồng Nai

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành rà soát các manh mối. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng xác định Sơn đang ẩn mình tại ấp 10, xã Hưng Long, TP HCM. Ngay lập tức, các mũi trinh sát đã tổ chức bao vây và bắt giữ an toàn đối tượng.

Hiện tại, Phòng An ninh điều tra đang khẩn trương hoàn thiện, củng cố hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc bắt giữ thành công đối tượng trốn nã lâu năm thể hiện tinh thần kiên trì và quyết tâm không bỏ lọt tội phạm của lực lượng công an.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

