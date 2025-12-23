Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Môi trường

Theo đó, ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đã công bố Quyết định số 5559 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc điều động, bổ nhiệm ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, giữ chức Cục trưởng Cục Môi trường.



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tăng Thế Cường giữ chức Cục trưởng Cục Môi trường

Bộ trưởng Trần Đức Thắng giao tân Cục trưởng Cục Môi trường tập trung giải quyết nhanh chóng, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ trưởng chỉ đạo Cục Môi trường chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ưu tiên kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều nguồn thải; cải thiện chất lượng môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Nhận quyết định bổ nhiệm, Cục trưởng Tăng Thế Cường cho biết đơn vị sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; hoàn thành đánh giá khả năng chịu tải và công bố Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt một số lưu vực sông liên tỉnh...

Hiện, Cục Môi trường có 7 Phó Cục trưởng gồm: ông Nguyễn Hưng Thịnh, ông Nguyễn Xuân Hải, bà Nguyễn Thị Thiên Phương, ông Lê Hoài Nam, ông Nguyễn Hồng Quang, ông Hồ Kiên Trung, ông Vũ Đình Nam.

Người tiền nhiệm trước tân Cục trưởng Cục trưởng Cục Môi trường Tăng Thế Cường là ông Hoàng Văn Thức.